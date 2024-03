Slovenská republika na ceste do NATO - výberová chronológia

Bratislava 25. marca (TASR) - Slovensko sa spolu s ďalšími šiestimi krajinami strednej a východnej Európy stalo 29. marca 2004 oficiálne členom Severoatlantickej aliancie (NATO). V piatok od tohto momentu uplynie 20 rokov.



TASR prináša v tejto súvislosti výberovú chronológiu cesty Slovenskej republiky do NATO.





1. januára 1993 - SR vstúpila do Severoatlantickej rady pre spoluprácu (NACC), ktorá slúžila ako fórum pre vzájomné politické konzultácie členov NATO a bývalých krajín Varšavskej zmluvy.







4. novembra 1993 - Prezident SR Michal Kováč rokoval v Bruseli s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Manfredom Wörnerom. Aliancia privítala záujem Slovenska o členstvo v NATO a vyjadrila mu podporu, rovnako ako aj Českej republike, Maďarsku a Poľsku.







9. februára 1994 - Premiér Vladimír Mečiar podpísal v bruselskom sídle NATO rámcový politický dokument o pristúpení SR k tzv. Partnerstvu za mier (PfP) - programu praktickej bilaterálnej spolupráce medzi partnerskými krajinami a NATO.







8. októbra 1995 - SR ako prvá z krajín participujúcich v PfP schválila "Dohodu medzi krajinami NATO a krajinami participujúcimi v Partnerstve za mier o štatúte ich ozbrojených síl". Pre Slovensko nadobudla dohoda platnosť v januári 1996.







18. marca 1996 - SR odovzdala v Bruseli Individuálny diskusný dokument a ako prvá partnerská krajina tým začala intenzívny diskusný dialóg s NATO.







3. mája 1996 - Začal sa individuálny dialóg zameraný na medzinárodno-politické postavenie strednej Európy a SR v kontexte uvažovaného rozširovania NATO a Európskeho bezpečnostného systému.







Október 1996 - Americký kongres vynechal Slovensko pre nedostatočnú demokratickosť z príjemcov pomoci pre kandidátov na rozšírenie Aliancie.







23. - 24. mája 1997 - Na Slovensku sa konalo referendum o vstupe krajiny do NATO. V napätej politickej situácii sa na hlasovaní zúčastnilo necelých 10% voličov, namiesto požadovaných 50%. Referendum bolo neplatné.







8. - 9. júla 1997 - Summit NATO v Madride rozhodol, že na konzultácie o rozširovaní Aliancie budú v prvej vlne prizvané krajiny Poľsko, Maďarsko a Česká republika. Slovenská republika medzi pozvanými chýbala.







5. novembra 1998 - Bruselské sídlo NATO navštívil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda. Vyhlásil, že nová vláda je odhodlaná začať nové rokovania o vstupe SR do NATO.







12. marca 1999 - Do NATO vstúpili Česká republika, Maďarsko a Poľsko.







23. - 25. apríla 1999 - Na Washingtonskom summite bola Slovenská republika zaradená na zoznam kandidátskych krajín na členstvo v NATO.







9. júna 1999 - Slovenská vláda schválila Národný program prípravy SR na členstvo v NATO, pod názvom PRENAME (PREparation for NATO MEmbership).







21. septembra 2000 - 23 koaličných a opozičných poslancov slovenského parlamentu vytvorilo Poslaneckú skupinu pre rýchlu integráciu Slovenska do NATO.







25. - 26. marca 2002 - V Bukurešti sa konal summit krajín tzv. Vilniuskej skupiny uchádzačov o členstvo v NATO, na ktorom SR zastupoval premiér Mikuláš Dzurinda.







Marec 2002 - Podpora vstupu SR do NATO a EÚ dosiahla historicky najvyššiu úroveň od roku 1993. Členstvo v NATO podporovalo 57% obyvateľov.







21. - 22. novembra 2002 - Slovensko dostalo na pražskom summite Aliancie spolu s ďalšími šiestimi krajinami pozvánku na prístupové rokovania o vstupe do NATO.







26. marca 2003 - Predstavitelia členských krajín NATO podpísali v Bruseli, za účasti predstaviteľov pozvaných krajín vrátane Slovenska, protokoly o pristúpení k Severoatlantickej zmluve. Začala sa ratifikácia protokolov v členských krajinách.







27. marca 2003 - Vláda SR jednomyseľne odsúhlasila pristúpenie Slovenska k Severoatlantickej zmluve.







10. apríla 2003 - Národná rada SR vyslovila súhlas s prístupom Slovenskej republiky k Severoatlantickej zmluve. Na hlasovaní sa zúčastnilo 136 poslancov, z ktorých hlasovalo 124 za, proti ich bolo 11.







15. apríla 2003 - Prezident SR Rudolf Schuster podpísal prístupovú listinu k Severoatlantickej zmluve. Zo strany SR sa týmto aktom definitívne ukončil proces ratifikácie vstupu Slovenska do NATO.







29. marca 2004 - Odovzdanie prístupových protokolov pozvaných krajín depozitárovi Washingtonskej zmluvy (vláde USA) vo Washingtone, ktoré pre Slovensko znamenalo získanie členstva v NATO.







2. apríla 2004 - Počas tónov slovenskej štátnej hymny vztýčili pred bruselským sídlom NATO slovenskú zástavu. Na stožiaroch postupne vztýčili aj zástavy ďalších šiestich nových členských krajín Severoatlantickej aliancie: Bulharska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Rumunska a Slovinska.







28. - 29. júna 2004 - Istanbulský summit NATO. SR sa na ňom prvýkrát zúčastnila ako členská krajina Aliancie.