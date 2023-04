Slovenská sieť značených chodníkov patrí medzi najlepšie na svete

Bratislava 10. apríla (TASR) - Slovensko sa v oblasti turistiky nemá za čo hanbiť. Pre TASR to skonštatoval predseda Klubu slovenských turistov (KST) František Šiller. Slovenská sieť značených chodníkov patrí podľa neho, rovnako ako u susedov v Čechách, medzi najlepšie na svete, vďaka čomu sú aj podmienky na turistiku na vysokej úrovni.



"Práve značené chodníky dovedú zvedavcov na miesta, ktoré by možno inak ani nenašli alebo nenavštívili. Veď na trasách sú vysokohorské chaty, hrady, zámky, mnohé zrúcaniny či kaštiele, zaujímavosti a prírodné úkazy, pramene, studničky," priblížil. To všetko patrí podľa predsedu KST medzi krásy "malebného Slovenska".



Pripomenul, že práve značkovanie turistických trás bolo v závere minulého roka zapísané aj do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. "Skutočne sa nemáme za čo hanbiť. Aj keď v oblasti cestovného ruchu sa máme ešte čo učiť," poznamenal.



Tento rok oslavuje KST 150. výročie vzniku prvého turistického klubu na území dnešného Slovenska. "Vtedy bola síce návšteva prírody skôr záležitosťou vyvolených a bohatých, no stále platí to isté, že návštevu hôr, výlety a stretnutia v prírode robili ľudia radi a s láskou, tak ako aj dnes," poukázal Šiller.



V dnešnej digitálnej a uponáhľanej dobe je podľa neho pobyt v prírode o to vzácnejší. "Ešte lepšie je, keď ste na mieste, kde nie je pokrytie mobilným signálom a môžete si pokoj užiť naplno," myslí si. Vzácnosť a nenahraditeľnosť prírody si podľa neho ľudia najviac uvedomili asi počas pandémie, keď platili rôzne obmedzenia. "Odvtedy pociťujeme zvýšený záujem o členstvo v KST vo všetkých regiónoch," potvrdil predseda klubu.