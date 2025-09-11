< sekcia Slovensko
Slovenská sochárka N. Koleková je víťazkou Wildlife Artist of the Year
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Slovenská sochárka Nicole Koleková sa stala celkovou víťazkou súťaže Wildlife Artist of the Year 2025 za sochu s názvom Beloved (Milované). Koleková, ktorá sa vo svojej práci venuje keramickým portrétom a figúram zvierat, pre TASR uviedla, že víťazná socha zobrazuje výjav, ktorý v nej rezonuje už dlhé roky.
„Ako dieťa som milovala dokumenty o zvieratách a v jednom z nich nastal bojovný stret dvoch skupín opíc. Počas súboja jednej zo samíc zahynulo mláďa. Vystrašená matka si mláďa privinula k sebe,“ povedala Koleková. Tento moment podľa nej v dokumente opísali tak, že matka opice cíti veľkú lásku k svojmu mláďaťu a nedokáže prijať jeho smrť. Naďalej ho drží v náručí, a to aj niekoľko týždňov.
Ako podotkla Koleková, samice v prírode opúšťajú svoje mŕtve mláďatá, opica však podľa nej „zrejme nemá v genetickom odkaze silu opustiť svoje mláďa“.
„Keďže išlo o dlhoročnú fascináciu, bolo skvelé, že prišla príležitosť, ktorá zo mňa sochu 'vytiahla',“ konštatovala.
Koleková pochádza z Bratislavy a študovala na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru odbor konzervovania a reštaurovania drevených sôch. Následne absolvovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave odbor reštaurovania kamenných sôch a architektonických prvkov.
Slovenská umelkyňa sa podľa svojich slov počas štúdia zoznámila mimo školy s keramikou a technikou, ktorú vo svojej práci doteraz využíva. Ide o pálenie hliny v peci na drevo s vysokými teplotami. Povrch hlinených plastík sa jemne nataví a popol a sadze z ohňa vytvoria neopakovateľné farebné zdobenie povrchu, objasnila. Každá socha je podľa nej iná, „nepredvídateľne farebne finalizovaná“.
Koleková vytvára keramické portréty a figúry zvierat, pričom sa zameriava na ich pohyb a výraz. „V súčasnosti sa snažím viac komunikovať s divákom skrz emócie — a toho je príkladom práve socha 'Milované',“ poznamenala.
Súťaž Wildlife Artist of the Year zameraná na divokú prírodu každoročne v Londýne predstavuje diela umelcov z celého sveta a oslavuje krásu a rozmanitosť prírody. Zároveň podporuje ochranu voľne žijúcich živočíchov a upozorňuje na problémy, ktorým čelia kľúčové druhy v ekosystémoch, informuje organizácia David Shepherd Wildlife Foundation na svojej internetovej stránke.
Časť prostriedkov z predaja umeleckých diel putuje na činnosť organizácie v oblasti ochrany prírody v Afrike a Ázii.
Výstava diel v londýnskej galérii Mall Galleries je prístupná do soboty 13. septembra.
