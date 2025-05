Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo reaguje na novelu ústavy

Bratislava 29. mája (TASR) - Predložená novela ústavy predstavuje závažné riziko pre fungovanie právneho systému SR. Vyplýva to z vyhlásenia výboru Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo (SSMP) pri SAV. Odborníci nesúhlasia s časťou, ktorá obmedzuje prednosť medzinárodného práva a práva Európskej únie (EÚ). Odporúčajú relevantnú časť predloženej novely neprijať a zachovať súčasné ústavné zakotvenie. TASR o tom informoval člen výboru Ivan Novotný.



„Obmedzenie ústavného zakotvenia prednosti medzinárodného práva a práva EÚ by vytvorilo aplikačný chaos v súdnej praxi a výrazne znížilo právnu istotu na Slovensku. To by malo priamy negatívny vplyv na občanov SR,“ zhodnotil výbor.



Vo vyhlásení ďalej uviedli, že súdy by sa tak ocitli v neistote pri rozhodovaní o kolízii medzi vnútroštátnym právom a medzinárodnými záväzkami, čo by viedlo k nejednotnej aplikácii práva a narušeniu princípu právnej predvídateľnosti. Kritizujú aj neodborný charakter novely. „Upozorňujeme, že navrhovaná úprava bola vypracovaná bez akejkoľvek odbornej diskusie. Predložená novela nevytvára žiadnu skutočnú zmenu v medzinárodnoprávnych záväzkoch SR,“ objasnili.



Podotkli, že aj v prípade schválenia novely zostanú podľa nich medzinárodné záväzky Slovenska v plnom rozsahu a účinnosti. „Návrh novely ústavy podkopáva integritu medzinárodného práva ako základného právneho rámca medzinárodného spoločenstva a mierového súžitia národov,“ spresnila SSMP s tým, že SR bude aj naďalej medzinárodnoprávne zodpovedná za všetky svoje záväzky bez ohľadu na vnútroštátne ústavné úpravy.



O vládnej novele ústavy sa má definitívne hlasovať na aktuálnej schôdzi Národnej rady SR. Podľa návrhu sa majú do najvyššieho zákona štátu zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy má zároveň pribudnúť zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon má upraviť adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má takisto dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.