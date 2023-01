Slovenská správa ciest: Pre hmlu je znížená dohľadnosť

Bratislava 8. januára (TASR) - Z dôvodu hmly je znížená dohľadnosť vo viacerých častiach Slovenska. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Hmla s dohľadnosťou od 200 do 100 metrov sa podľa SSC vyskytuje na značnej časti stredného a východného Slovenska. Do 50 metrov znížená dohľadnosť môže byť v lokalitách Predmier, Iliašovce, Hričovské Podhradie, Štrba, Švábovská Stráň, Ovčiarsko a Šturec.



"Na cestách I/18 Tatranská Štrba - Poprad, II/537 Podbanské - Tatranská Polianka a II/537 Mengusovce - Vyšné Hágy je poľadovica," upozorňuje správa ciest.



Na úseku Dobšiná - Palcmanská Maša sa miestami nachádza zľadovatený sneh a na úseku Srdiečko - Bystrá je podľa SSC utlačený sneh.



Horské priechody na území Slovenska sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Rovnako zjazdné sú tiež všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, ako aj cesty I., II. a III. triedy.