Slovenská technická univerzita má akreditáciu podľa nových štandardov

Bratislava 27. júna (TASR) - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a jeho implementácia je v súlade so štandardmi. Rozhodla o tom Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ). STU tak získala akreditáciu podľa nových štandardov, čo jej umožní flexibilnejšie meniť existujúce študijné programy a vytvárať nové. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.



"Príprava a implementácia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania znamenala na STU náročný proces, ktorý trval niekoľko rokov. Pracovná skupina SAAVŠ expertne posúdila podklady, ktoré jej na základe jeho absolvovania dodala STU," priblížil hovorca. Po návšteve univerzity pracovná skupina agentúry podľa neho vypracovala hodnotiacu správu, v ktorej okrem iného uviedla vyhodnotenie úrovne plnenia jednotlivých štandardov a tiež odporúčania na ďalšie zlepšenie. Vyvrcholením celého procesu je rozhodnutie SAAVŠ o súlade vnútorného systému zabezpečovania kvality na STU so štandardmi.



"Rozhodnutie SAAVŠ prijímame s radosťou a zadosťučinením. Pre STU znamená významný krok vpred, aj v rámci nášho členstva v aliancii európskych univerzít EULiST. Vďaka získanej akreditácii môžeme omnoho flexibilnejšie upravovať existujúce študijné programy a vytvárať nové, už bez nutnosti ich následného schvaľovania agentúrou," reagoval rektor STU Oliver Moravčík.



STU musí podľa hovorcu dbať o dodržiavanie štandardov. Doplnil, že SAAVŠ bude na to naďalej dohliadať.