Slovenský a český rezort školstva začali novú etapu v budovaní vzťahov

Bratislava 7. októbra (TASR) - Slovenské a české ministerstvo školstva začali novú etapu v budovaní vzťahov. Rôzne agendy rezortov budú po novom spoločne rozvíjať pracovné skupiny. Ich výsledkom by malo byť zefektívnenie česko-slovenskej spolupráce v oblasti vzdelávania či zavedenie podporných opatrení v podobe legislatívnych a nelegislatívnych zmien. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.



"Pripravované zmeny v metodike financovania vysokých škôl, novely vysokoškolských zákonov v Slovenskej a Českej republike, ale aj výskumné infraštruktúry boli hlavnými témami prvého koordinačného stretnutia predstaviteľov a zástupcov Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky," priblížil rezort.



Nemenej dôležitou témou stretnutia bola podľa ministerstva aj bezpečnosť na školách. "Obe strany sa zhodli, že vzhľadom na jej aktuálnosť a rozsah bude táto téma predmetom ďalšieho bilaterálneho stretnutia. To by sa malo uskutočniť na Slovensku v najbližších mesiacoch," doplnilo.



Úvodné rokovanie v Prahe vzišlo z iniciatívy ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáša Druckera (Hlas-SD) a ministra školstva, mládeže a telovýchovy ČR Mikuláša Beka.