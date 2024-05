Slovenské a české odbory spoločne odsúdili útok na premiéra R. Fica

Bratislava/Horné Počernice 16. mája (TASR) - Slovenské a české odborové združenia ostro odsúdili stredajší (15. 5.) politicky motivovaný útok na premiéra Roberta Fica po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Po stretnutí v českých Horních Počernicích to v spoločnom vyhlásení uviedli prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová a predseda Česko-moravskej konfederácie odborových zväzov (ČMKOS) Josef Středula.



"Pre odborárov je násilie neprípustné a odsúdeniahodné, nech prichádza odkiaľkoľvek. Násilie nemá miesto v žiadnej civilizovanej diskusii alebo riešení konfliktov. Takéto prejavy rúcajú stabilitu štátu, podnecujú spoločenský chaos a nenávisť v spoločnosti, rozpoltenosť v názoroch a postojoch," zdôraznili.



Pripomenuli, že odbory bojujú s latentným nepriateľom a konfliktom. Tento konflikt je však prirodzený, vychádzajúci z rôznosti záujmov, ktoré majú priestor v pluralitnej spoločnosti. Musí byť však kultivovaný formou dialógu a konštruktívnej diskusie.



"Musíme konštatovať, že práve silnou fragmentáciou spoločnosti so silnou polarizujúcou líniou sme dospeli do dnešnej situácie. Vyzývame preto na zmierenie, upokojenie vášní a nenávisti v spoločnosti, na zmenu atmosféry v spoločnosti, na zmenu postoja politikov i médií, na zmenu rétoriky a návrat k vzájomnému dialógu," konštatovali odborári.



Všetky nezávislé, slobodné a demokratické odborové organizácie, ako aj politikov, zamestnávateľov a širokú verejnosť v oboch krajinách tiež vyzvali, aby sa zjednotili v boji proti nenávisti. "Útok na zvoleného politika je útokom na naše demokratické hodnoty. Spoločnosť, v ktorej dominuje strach z iných a v ktorej môžu byť skutočné príčiny sociálneho nepokoja skryté za obviňovaním nepriateľa, je pre odborárov absolútne neprijateľná," podčiarkli Uhlerová a Středula. "Naše myšlienky sú s premiérom Ficom, jeho rodinou a občanmi Slovenska," dodali.