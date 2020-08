Slovenské akvaparky a kúpaliská zaznamenali pokles návštevnosti

Poprad 17. augusta (TASR) - Slovenské akvaparky a kúpaliská za obdobie od 1. júna do 31. júla tohto roka dosahujú pokles návštevnosti o 35 % a pokles tržieb o 38 % v porovnaní s minulým rokom. Informuje o tom viceprezident Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) Ľudovít Lebó. Asociácia dodáva, že za prvú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 ešte nebola väčšina subjektov rekreačného kúpeľníctva odškodnená a už prichádzajú informácie o opatreniach spojených s druhou vlnou.



„Po zverejnení informácií ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) zo dňa 13. 8. 2020 o plánovaných obmedzeniach od septembra registrujeme pokles rezervácií v hoteloch a zaznamenávame otázky predovšetkým z českých cestovných kancelárií k ďalšiemu fungovaniu akvaparkov na jeseň,“ uvádza člen prezídia SAAKP Peter Gurčík s tým, že sú ohrozené aj zimné a silvestrovské rezervácie pobytov.



Asociácia zdôraznila, že väčšina subjektov rekreačného kúpeľníctva nebola odškodnená ani za prvú vlnu nového koronavírusu, a to napriek verejnému prísľubu predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽANO). „Ak nám konzílium odborníkov a zástupcovia vlády nariaďujú obmedzenia kapacity, žiadame, aby sme sa informácie nedozvedali z médií, ale aby sme boli prizývaní na konzultáciu,“ hovorí prezident SAAKP Gabriel Somogyi. Keďže obmedzenie kapacity má výrazný vplyv na pokles tržieb a pokrytie prevádzkových nákladov, SAAKP chce vedieť, s akou kompenzáciou zo strany štátu má počítať.



Krajčí 13. augusta po zasadnutí na Úrade vlády SR avizoval, že v rámci opatrení proti novému koronavírusu sa má v septembri obmedziť aj kapacita kúpalísk a akvaparkov, a to približne na polovicu. Cieľom je zamedziť nadmernej koncentrácii ľudí.