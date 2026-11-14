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Slovenské dominanty sa na Svetový deň diabetu rozsvietia namodro
Modré svetlo, ktoré je celosvetovým symbolom povedomia o diabete, má vyjadriť podporu ľuďom žijúcim s diabetom a ich blízkym.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Viaceré slovenské dominanty budú v sobotu rozsvietené namodro pri príležitosti Svetového dňa diabetu. Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS) tak chce pripomenúť význam včasného odhalenia cukrovky. Namodro budú nasvietené Most SNP a UFO v Bratislave, Dóm svätej Alžbety v Košiciach, radnice v Banskej Bystrici a Trnave a tiež Bojnický zámok. SDS zároveň upozorňuje na potrebu rozvoja modernej diabetologickej starostlivosti vrátane dostupnosti nových diagnostických vyšetrení priamo v diabetologických ambulanciách. TASR o tom informovala PR manažérka Katarína Gudiaková.
Modré svetlo, ktoré je celosvetovým symbolom povedomia o diabete, má vyjadriť podporu ľuďom žijúcim s diabetom a ich blízkym. Tohtoročná medzinárodná kampaň „Early Action on Diabetes“ zdôrazňuje potrebu konať včas. SDS na toto posolstvo nadväzuje upozornením, že moderná diabetológia sa zameriava nielen na hladinu cukru, ale aj na ochranu srdca, obličiek, ciev, nervového systému a zraku. „Včasný záchyt komplikácií nám umožňuje zasiahnuť v štádiu, keď ešte dokážeme ovplyvniť ich ďalší vývoj. Nejde pritom iba o predchádzanie závažným zdravotným následkom, ale aj o zachovanie kvality života,“ pripomenula predsedníčka SDS Adriana Ilavská.
Diabetes mellitus je chronické ochorenie, ktoré môže postupne poškodzovať srdce, cievy, obličky, nervový systém, zrak či dolné končatiny. Mnohé z týchto komplikácií sa pritom rozvíjajú nenápadne, bez výrazných príznakov. SDS preto upozorňuje na význam včasnej diagnostiky diabetu i jeho komplikácií a následnej komplexnej starostlivosti.
Modré svetlo, ktoré je celosvetovým symbolom povedomia o diabete, má vyjadriť podporu ľuďom žijúcim s diabetom a ich blízkym. Tohtoročná medzinárodná kampaň „Early Action on Diabetes“ zdôrazňuje potrebu konať včas. SDS na toto posolstvo nadväzuje upozornením, že moderná diabetológia sa zameriava nielen na hladinu cukru, ale aj na ochranu srdca, obličiek, ciev, nervového systému a zraku. „Včasný záchyt komplikácií nám umožňuje zasiahnuť v štádiu, keď ešte dokážeme ovplyvniť ich ďalší vývoj. Nejde pritom iba o predchádzanie závažným zdravotným následkom, ale aj o zachovanie kvality života,“ pripomenula predsedníčka SDS Adriana Ilavská.
Diabetes mellitus je chronické ochorenie, ktoré môže postupne poškodzovať srdce, cievy, obličky, nervový systém, zrak či dolné končatiny. Mnohé z týchto komplikácií sa pritom rozvíjajú nenápadne, bez výrazných príznakov. SDS preto upozorňuje na význam včasnej diagnostiky diabetu i jeho komplikácií a následnej komplexnej starostlivosti.