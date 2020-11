Dominanty sa rozsvietia purpurovo, pripomenú predčasne narodené deti

Bratislava 17. novembra (TASR) – Viaceré slovenské mestá nasvietia v utorok svoje dominanty purpurovou farbou. Pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí sa tak zapoja do výzvy spolupatričnosti a podpory nezrelých novorodencov a ich rodín. TASR o tom informovala predsedníčka občianskeho združenia (OZ) Malíček Ľubica Kaiserová, ktoré pri tejto príležitosti pripravilo viacero aktivít. Podujatia sa konajú pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej.



"Predčasný pôrod je vážny problém, ktorý prináša do rodín mnoho neistoty a strachu. Radosť z narodenia bábätka sa razom zmení na boj o jeho život, ktorý nemusí vždy skončiť úspešne. Predčasne narodené deti mnohokrát vážia menej ako kilogram a ich prognózy do budúcnosti bývajú nejasné," priblížila Kaiserová.



Na Slovensku sa ročne narodí okolo 55.000 detí, pričom každé 11. dieťa príde na svet predčasne, teda medzi 24. až 36. týždňom tehotenstva. Štandardné tehotenstvo pritom trvá 40 týždňov. Dlhodobé zdravotné následky sa práve u predčasne narodených vyskytujú desaťkrát častejšie ako u donosených novorodencov a v celej Európe predstavujú nedonosené deti najväčšiu skupinu detských pacientov. Za posledných 15 rokov vzrástol ich počet na Slovensku o takmer tretinu.



Tento rok sa viaceré podujatia v dôsledku pandémie nového koronavírusu presunú do online priestoru. V dôsledku pandémie sa presúva aj benefičný galavečer Purpurové srdce. OZ Malíček pripravilo tiež viac ako 400 kusov balíčkov pre mamy, ktoré majú svoje deti na neonatologických oddeleniach po celom Slovensku.



Farbou "predčasniatok" sa rozsvietia nová budova Slovenského národného divadla v Bratislave, Dóm sv. Alžbety a súsošie Immaculata Košice, historická budova Mestskej radnice a Vodárenská veža v Prešove, Hodinová veža v Banskej Bystrici, Divadelné námestie v Martine, Mestský úrad a Kino Mier v Nových Zámkoch, Chrenovský most a Divadlo A. Bagara v Nitre, historická budova Mestskej radnice v Trnave, historická budova Mestskej radnice v Bardejove či Holíčsky zámok v Holíči.



Zapojiť sa môže i široká verejnosť oblečením v purpurových odtieňoch, zdieľaním svojich purpurových príspevkov medzi priateľmi, svojich fotiek či fotiek nasvietených dominánt z jednotlivých miest s označením #NaseSrdciaSuPurpurove. Občianske združenie je možné podporiť aj finančne.