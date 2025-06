Slovenské hnutie obrody: Nevyhlásenie referenda porušuje ústavu

Nitra 4. júna (TASR) - Predstavitelia Slovenského hnutia obrody (SHO) sú presvedčení, že prezident SR Peter Pellegrini porušil ústavu, keď odmietol vypísať referendum o zrušení sankcií voči Ruskej federácii. Uviedli to v stredu na tlačovej konferencii v Nitre.



Podľa predsedu SHO Róberta Šveca Ústava SR nedáva prezidentovi možnosť nevyhlásiť referendum. „V ústave je jasne napísané, že prezident vyhlási referendum, ak je splnená podmienka 350.000 podpisov občanov, čo bolo splnené. Prezident sa prípadne môže obrátiť na Ústavný súd, ak si myslí, že predmet referenda nie je v súlade s ústavou, ale aj to môže posudzovať iba Ústavný súd,“ zdôraznil Švec.



Zákony, na ktoré sa pri svojom rozhodnutí odvoláva prezident, majú podľa Šveca nižšiu právnu silu ako Ústava SR. „On sa nemôže odvolávať na zákony, on sa musí riadiť ústavou a z nášho pohľadu išlo o jej hrubé porušenie a prezident Pellegrini postupoval a postupuje protizákonne,“ skonštatoval Švec.



SHO si chce počkať na písomné stanovisko prezidentskej kancelárie a následne zváži ďalšie kroky. „Ak bude možnosť odvolať sa voči tomuto rozhodnutiu, potom tak učiníme, pretože sám prezident Pellegrini aj vo svojom výstupe hovoril o tom, že si váži zákony, ústavu, hlas ľudu a podobné veci, ale z nášho pohľadu základný zákon štátu porušil,“ doplnil Švec.



Prezident na stredajšej tlačovej konferencii informoval, že referendum o sankciách voči Rusku nie je možné vyhlásiť. „Ústava SR ukladá prezidentovi zodpovednosť za ústavnosť a zákonnosť vyhlásenia referenda, ak však prezident zistí, že nebola splnená niektorá z predpísaných ústavných a zákonných podmienok na vykonanie referenda, nemôže ho vyhlásiť, a to je aj príklad petície, ktorú som v posledných týždňoch posudzoval. Preto opakujem, požadované referendum jednoducho nie je možné vyhlásiť,“ zdôraznil Pellegrini, podľa ktorého referendová otázka obsahuje viaceré nejasnosti.



SHO žiadalo vyhlásiť referendum s otázkou v znení: „Súhlasíte s tým, aby SR neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a aj podnikateľom?“ Referendom chcelo hnutie vyvinúť tlak na rokovania vlády SR v Bruseli.



Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Ústava hovorí, že výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.