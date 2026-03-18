Slovenské materské školy vo Vojvodine dostali významnú podporu
Autor TASR
Báčsky Petrovec 18. marca (TASR) – V priestoroch Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Báčskom Petrovci v Srbsku sa v stredu uskutočnilo slávnostné odovzdávanie materiálnej pomoci určenej pre slovenské materské školy vo Vojvodine. Zástupcovia vzdelávacích inštitúcií si prevzali motivačné balíky pre deti, digitálne učebné pomôcky a moderné športové vybavenie, informuje spravodajca TASR.
Podpora bola realizovaná formou mimoriadnej dotácie, ktorú poskytol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). O tieto finančné prostriedky sa úspešne uchádzalo Združenie učiteliek materských škôl Sloveniek Vojvodiny, ktoré už roky vyvíja aktivity na skvalitnenie predškolského vzdelávania v materinskom jazyku.
Predsedníčka združenia Božena Levárská pri tejto príležitosti zdôraznila kľúčovú úlohu materiálnej vybavenosti pri výchove najmladšej generácie. „Už druhýkrát sme sa uchádzali o mimoriadnu dotáciu a podarilo sa ju získať. Tak znovu motivačnými balíkmi potešíme deti zo slovenských škôlok vo Vojvodine, z 18 prostredí a úhrnne 280 detí,“ komentovala Levárská pre TASR.
Dodala, že úhrnná suma dotácie je 16 tisíc eur. Slávnostný akt potvrdil dôležitosť inštitucionálnej spolupráce medzi krajanskými spolkami a štátnymi orgánmi Slovenskej republiky.
Zhodnotil to aj veľvyslanec SR v Belehrade Michal Pavúk. „Je prirodzene veľmi dôležité aby sme sa venovali deťom a zvlášť deťom v krajanskom prostredí, pretože ich úloha, o ktorej ešte ani nevedia, bude niesť slovenskosť do budúcich generácií v tomto menšinovom prostredí,“ poznamenal Pavúk.
Časť pomôcok z dotácie poputovala aj do Predškolského zariadenia Ljubu Stankoviča v obci Lug, pri chorvátskej hranici. Vychovávateľka v tamojšej materskej škole Jarmila Melegová pre TASR uviedla, že pracuje až so štyrmi generáciami detí v jednej skupine.
„Máme jednu zmiešanú skupinu, v ktorej je 13 detí, ale vo veku tri až šesť rokov. Každoročne je tam čoraz menej detí, máme tohto roku troch predškolákov. Takéto darčeky dostali vlani a potešili sa im, používajú ich,“ komentovala Melegová.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)
