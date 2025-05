Slovenské mestá môžu získať financie z európskej výzvy

Bratislava 23. mája (TASR) - Slovenské mestá nad 50.000 obyvateľov môžu získať státisíce eur za inovatívne prístupy vo verejnej správe. Európska komisia (EK) vyhlásila výzvu na prihlášky do súťaže European Capital of Innovation Awards 2026 (iCapital), ktorá je otvorená do 18. júna. TASR o tom informoval organizátor European Innovation Council.



Ocenenie iCapital je určené pre európske mestá, ktoré vnímajú inovácie ako nástroj pozitívnej zmeny. Jej cieľom je oceniť inovatívne prístupy na zlepšenie života obyvateľov miest, či už v oblasti klimatickej udržateľnosti, digitalizácie, sociálnej súdržnosti, participatívneho riadenia alebo testovania nových technológií v praxi.



V rámci súťaže iCapital oceňuje EK inovatívne mestá v dvoch kategóriách. Do kategórie Európske hlavné mesto inovácií sa môžu prihlásiť mestá s minimálne 250.000 obyvateľmi. Víťaz získa jeden milión eur, dvaja finalisti po 100.000 eur. Druhou kategóriou je Nastupujúce inovatívne mesto. Určená je pre mestá s počtom obyvateľov od 50.000 do 249.999. Víťaz získa 500.000 eur, dvaja finalisti po 50.000 eur.



Slovenské mestá nad 50.000 obyvateľov môžu podať prihlášku do súťaže iCapital elektronicky do 18. júna. Všetky dôležité informácie a kompletné podmienky sú dostupné na oficiálnej stránke súťaže.