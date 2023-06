Slovenské národné múzeum otvorí nový ročník akreditovaného vzdelávania

Bratislava 14. júna (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) otvorí na jeseň nový ročník akreditovaného vzdelávania v odbore múzejná pedagogika. Kurz je určený zamestnancom múzeí, galérií a iných kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí sa venujú edukácii návštevníkov, alebo sa zaujímajú o prácu v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy v kultúrnych inštitúciách. TASR o tom informovala Zuzana Vášáryová, vedúca Centra múzejnej komunikácie SNM.



Cieľom vzdelávacieho programu je získanie odborných vedomostí a zručnosti na sprístupnenie obsahu výstav a expozícií múzeí rôznym cieľovým skupinám. "Účastník kurzu získa vedomosti v oblasti metód sprevádzania návštevníkov, práce s ľuďmi so špeciálnymi potrebami, organizačného zabezpečenia návštevníckej prevádzky, prípravy sprievodných podujatí a tvorby múzejno-didaktických materiálov k expozíciám, výstavám a edukačným programom," približuje národné múzeum štúdium rozvrhnuté do 15 tém po šiestich vyučovacích hodinách.



Prednášky sa budú konať podľa stanoveného rozvrhu vždy v čase od 10.00 do 15.45 h. "Do kurzu sa môžu prihlásiť zamestnanci s trvalým pracovným pomerom v múzeu v kultúrnej inštitúcii, prípadne aj osoby s minimálne polročnou príslušnou praxou," dodáva SNM.



Podpísanú prihlášku v elektronickej podobe (sken) do kurzu Múzejná pedagogika je potrebné zaslať do 14. júla na e-mail katarina.kaza@snm.sk, alebo na korešpondenčnú adresu Mgr. Katarína Kaža, Muzeologický kabinet, Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 16.



Múzeum upozorňuje, že maximálny počet účastníkov v jednom ročníku kurzu je 20. V prípade vyššieho počtu záujemcov o prijatí rozhoduje dátum/čas doručenia prihlášky. Minimálny počet účastníkov na otvorenie kurzu je desať. "Náklady spojené so štúdiom (cestovné a pod.) hradí vysielajúca organizácia, prípadne účastník ako samoplatca. Poplatok za kurz je 60 eur," uzatvára SNM.