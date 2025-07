Slovenské národné múzeum zrušilo súťaž návrhov obnovy sídelnej budovy

Bratislava 16. júla (TASR) - K obnove sídelnej budovy Slovenského národného múzea (SNM) na Vajanského nábreží v hlavnom meste v najbližších rokoch nepríde. SNM zrušilo architektonickú súťaž, ktorá mala vygenerovať návrh realizácie a následne i vypracovanie projektovej dokumentácie. Dôvodom zrušenia je nedostatok finančných prostriedkov, inštitúcia to oznámila v stredu prostredníctvom vestníka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Architektonickú súťaž vyhlásilo SNM na začiatku decembra 2024, predpokladaný investičný objem prostriedkov na projektovú prípravu bez finančného ohodnotenia najlepších návrhov bol odhadnutý na 1,1 milióna eur bez DPH. Do súťaže prišlo 28 ponúk.



Predpokladaný termín vyhodnotenia bol stanovený na koniec júna, 25. júna však SNM dostalo vyjadrenie ministerstva kultúry (MK), v ktorom rezort síce potvrdzuje oprávnenosť zámeru renovácie, zároveň však priznáva, že projekt naráža na ekonomickú realitu. Poukazuje pritom na to, že okrem predpokladaných nákladov na projektovú dokumentáciu sa investícia do samotnej stavebnej realizácie odhaduje na 70 miliónov eur.



„Po dôkladnom posúdení aktuálnej rozpočtovej situácie ministerstva, ako aj s ohľadom na už existujúce záväzky v oblasti kultúrnej infraštruktúry je potrebné konštatovať, že MK v súčasnosti nedisponuje finančnými prostriedkami, ktoré by bolo možné vyčleniť na realizáciu obnovy sídelnej budovy SNM. Zároveň nie je možné garantovať dostupnosť takýchto zdrojov ani v najbližších rozpočtových obdobiach,“ dodal rezort, ktorý v stanovisku zároveň navrhuje súťaž návrhov zrušiť.



Vyjadrenie ministerstva predstavuje pre SNM zmenu okolností, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo a dôvod hodný osobitného zreteľa, „pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval“.



Ministerstvo vo svojom vyjadrení zároveň odporúča, aby SNM iniciovalo odbornú analýzu budúceho využitia svojej sídelnej budovy, a to so zreteľom na jej obsahové, prevádzkové a technologické možnosti.