Slovenské projekty sa stali laureátmi medzinárodnej ceny SozialMarie

Bratislava 2. mája (TASR) – Pätnásť projektov získalo v sobotu (1. 5.) medzinárodné ocenenia pre sociálne inovácie SozialMarie 2021. Medzi laureátmi sú aj projekty zo Slovenska. TASR o tom informoval koordinátor SozialMarie pre Slovensko Igor Kocian.



Hlavným víťazom tohtoročnej ceny sa stal projekt Boj o prácu a opatera založený iniciatívou slovenských a rumunských opatrovateliek či opatrovateľov ako svojpomocná skupina. Cieľom bolo zlepšiť pracovné podmienky a právny status zahraničných opatrovateľov prichádzajúcich za prácou do Rakúska.



Druhú cenu získal maďarský projekt Právna pomoc počas pandémie zameraný na bezplatnú právnu pomoc ľuďom bez domova a ľuďom v neistých životných podmienkach. Tretia cena bola udelená projektu MADE IN: Príbehy remesiel a dizajnu (Chorvátsko, Rakúsko, Slovinsko), ktorý sa snaží zachovať ručnú remeselnú výrobu a podporuje dizajnérov, remeselníkov, výskumníkov a kurátorov z rôznych krajín, aby sa podieľali na tvorivom procese.



Medzi ďalších 12 ocenených víťazných sociálno-inovatívnych projektov sa dostali aj dva slovenské projekty. Ide o Iniciatívu Mladí proti fašizmu, vzdelávací a aktivistický rovesnícky projekt podnecujúci mladých ľudí uvedomovať si riziká radikalizácie a extrémistických ideológií. Druhým projektom je O krok pokrok, čo je vzdelávací projekt organizácie eduRoma zabezpečujúci počas pandémie nového koronavírusu funkčné dištančné vzdelávanie pre žiakov z rómskych komunít, ktoré nemajú prístup k internetovému pripojeniu.



Ďalšími ocenenými projektmi sú Zapomenuté děti, Interkulturní práce v samosprávě, Duševní zdravověda pro středoškoláky a Symbios – sdílené bydlení (Česká republika), Carry on with the story a From5To95 (Chorvátsko), Munch a Partnership for education during the pandemic (Maďarsko) ako i Lesehund a Zukunftslaut – the voice of the youth (Rakúsko).



Moderátorka Adela Vinczeová sa stala slovenskou patrónkou SozialMarie 2021 a pod svoju záštitu si vybrala nominovaný projekt EduBox, ktorému bude pomáhať v priebehu obdobia jedného roka. Samostatnú cenu verejnosti Audience Award 2021 dostal po získaní najväčšieho počtu hlasov v internetovom hlasovaní projekt Boj o prácu a opatera.



Cena SozialMarie pre spoločensky inovatívne projekty je každoročne udeľovaná rakúskou nadáciou Unruhe Privatstiftung.