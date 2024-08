Slovenské protifašistické hnutie poukázalo na význam SNP

Bratislava 29. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie (SNP) je jedným z najvýznamnejších protifašistických vystúpení v Európe. Vo vyhlásení k štvrtkovému 80. výročiu SNP na to poukázalo Slovenské protifašistické hnutie. Všetci, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii povstania si podľa hnutia zasluhujú hlbokú úctu.



"Odpor proti kolaborácii s nacistickým Nemeckom, nesúhlas s rasistickou politikou namierenou proti Židom a Rómom, nepriateľské postoje voči Čechom a politickým odporcom, ako aj zapojením slovenských vojakov do vojny na východe sa prejavili prípravou a realizáciou ozbrojeného povstania," uvádza sa vo vyhlásení hnutia, ktoré TASR sprostredkoval jeho predseda Stanislav Mičev.



Demokracia a sloboda sú podľa hnutia veľmi krehké, ľahko ich možno stratiť a odkaz SNP Slovákov zaväzuje k tomu, aby to nedopustili. "Nedovoľme, aby sa tendencie, ktoré boli vlastné vládnucim politikom Slovenskému štátu plazivo a nebadane dostávali do našej súčasnej politiky," poznamenalo.



Hnutie pripomenulo, že SNP je aj na základe hodnotenia obyvateľov Slovenska najvýznamnejšou národnou dejinnou udalosťou. S týmto sa podľa neho dlhodobo stotožňuje viac ako 80 percent opýtaných v prieskumoch niekoľkých agentúr.