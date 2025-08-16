< sekcia Slovensko
Slovenské reakcie na výsledky rokovaní Putina s Trumpom
Na Aljaške sa v piatok stretli americký prezident Trump a ruský prezident Putin, témou rokovania mala byť vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. augusta (TASR) - Rokovania medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ich delegáciami v Anchorage na Aljaške sa v noci na sobotu skončili. Trvali viac než dve a pol hodiny, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vnímam ako významný medzinárodný krok na ceste k hľadaniu trvalého a udržateľného mieru na Ukrajine. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini v reakcii na piatkový (15. 8.) samit na Aljaške.
„Hoci neprinieslo konkrétne výsledky, za najdôležitejšie považujem, že sa uskutočnilo a otvorilo dvere k ďalším rokovaniam, a to aj s priamou účasťou Ukrajiny. Atmosféra vzájomného rešpektu, v ktorej sa stretnutie prezidentov nieslo, je dobrým predpokladom na to, aby rozhovory pokračovali a viedli k najdôležitejšiemu cieľu, ktorým je ukončenie vojny na Ukrajine, zastavenie zabíjania a utrpenia nevinných obetí,“ priblížil.
Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ukázalo, že sa otvárajú možnosti na ukončenie vojny. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Zdôraznil, že aj keď sa samit skončil bez dohody, je dobré, že k stretnutiu došlo.
„Obaja prezidenti dali najavo, že vojna na Ukrajine je geopolitickou záležitosťou. Preto je dôležité, že sa prezidenti dvoch svetových veľmocí stretli a že ich stretnutie prebehlo v dobrej atmosfére. Samit dal svetu dôležité odkazy,“ podotkol minister vnútra.
Šutaj Eštok zároveň pripomenul, že jeden samit nemohol ukončiť vojnu na Ukrajine. „Vždy je však lepšie rokovať, komunikovať a rozprávať sa, ako bojovať a zabíjať sa, preto je dôležité, že k samitu na Aljaške došlo,“ dodal.
Stretnutie Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom je príležitosťou pre mier na Ukrajine. V reakcii na ich piatkové (15. 8.) rokovanie to uviedla koaličná SNS. Podľa nej Európa nemôže zostať „bokom“ pri ďalších diplomatických rokovaniach
„Ideálnym by bol formát zložený z európskych štátov a Ruska priamo, aby neboli vynechané východné štáty Únie vrátane Slovenska,“ dodala SNS.
Prezident: Stretnutie Trumpa s Putinom vnímam ako zásadný krok k hľadaniu mieru
Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vnímam ako významný medzinárodný krok na ceste k hľadaniu trvalého a udržateľného mieru na Ukrajine. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini v reakcii na piatkový (15. 8.) samit na Aljaške.
„Hoci neprinieslo konkrétne výsledky, za najdôležitejšie považujem, že sa uskutočnilo a otvorilo dvere k ďalším rokovaniam, a to aj s priamou účasťou Ukrajiny. Atmosféra vzájomného rešpektu, v ktorej sa stretnutie prezidentov nieslo, je dobrým predpokladom na to, aby rozhovory pokračovali a viedli k najdôležitejšiemu cieľu, ktorým je ukončenie vojny na Ukrajine, zastavenie zabíjania a utrpenia nevinných obetí,“ priblížil.
Šutaj Eštok: Je dobré, že došlo k stretnutiu Trumpa s Putinom, aj keď bez dohody
Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ukázalo, že sa otvárajú možnosti na ukončenie vojny. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Zdôraznil, že aj keď sa samit skončil bez dohody, je dobré, že k stretnutiu došlo.
„Obaja prezidenti dali najavo, že vojna na Ukrajine je geopolitickou záležitosťou. Preto je dôležité, že sa prezidenti dvoch svetových veľmocí stretli a že ich stretnutie prebehlo v dobrej atmosfére. Samit dal svetu dôležité odkazy,“ podotkol minister vnútra.
Šutaj Eštok zároveň pripomenul, že jeden samit nemohol ukončiť vojnu na Ukrajine. „Vždy je však lepšie rokovať, komunikovať a rozprávať sa, ako bojovať a zabíjať sa, preto je dôležité, že k samitu na Aljaške došlo,“ dodal.
SNS: Stretnutie D. Trumpa s V. Putinom je príležitosťou pre mier na Ukrajine
Stretnutie Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom je príležitosťou pre mier na Ukrajine. V reakcii na ich piatkové (15. 8.) rokovanie to uviedla koaličná SNS. Podľa nej Európa nemôže zostať „bokom“ pri ďalších diplomatických rokovaniach
„Ideálnym by bol formát zložený z európskych štátov a Ruska priamo, aby neboli vynechané východné štáty Únie vrátane Slovenska,“ dodala SNS.