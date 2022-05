Slovenské rodiny môžu získať 1000 eur každý deň

Foto: Mäspoma

Foto: Mäspoma

Bratislava 2. mája (OTS) - Zvolanie „Mňam!“ sa v máji na Slovensku mení na „Mňäm!“. Môže za to slovenský výrobca korenín, značka Mäspoma, ktorá vie, že dokonalú chuť jedla majú na svedomí často práve drobné detaily. Okrem vyváženej chuti prináša „Mňäm!“ lákavú možnosť vyhrať až 1 000 eur. Stačí dať vedieť, že ste fanúšikmi kvalitných korenín Mäspoma a používať ich pri príprave svojich jedál.Slovenská rodinná firma Mäspoma prináša do slovenských domácnosti koreninové zmesi už od roku 1991. Začali s mletou paprikou vypestovanou na južnom Slovensku a svoje portfólio postupne rozšírili na viacero druhov koreninových zmesí, ochucovadiel či zmesí do klobás. Možno povedať, že ich koreniny dávajú tú správnu chuť jedlám v takmer každej rodine na Slovensku. Alebo minimálne v tých, ktoré si doprajú to najlepšie – aj testy ukázali, že najlepšiu štipľavú papriku u nás ponúka práve slovenská Mäspoma.Teraz sa Mäspoma rozhodla priniesť do slovenských domácností niečo nové – možnosť vyhrať 500 eur. A to každý deň od 1. 5. do 5. 6. 2022! V týchto dňoch bude Mäspoma hliadkä kontrolovať poštové schránky po celom Slovensku a hľadať fanúšikov Mäspomy. Aj takýmto spôsob sa chcú výrobcovia poďakovať Slovákom za ich priazeň a dôveru, priblížiť sa svojim zákazníkom a osobne ich spoznať a porozprávať sa o ich skúsenostiach s koreninami Mäspoma.Svoju poštovú schránku si najprv skontrolujte vy. V najbližších dňoch by ste v nej mali nájsť letáčik s informáciou o Mňäm! súťaži vrátane nálepky s textom Mňäm! Nalepte ju na svoju poštovú schránku, zásobte sa koreninami Mäspoma a čakajte na Mňäm! komando.To sa bude v dňoch od 1. 5. do 5. 6. 2022 pohybovať po celom Slovensku a hľadať poštové schránky označené týmto symbolom. Ak následne zazvoní práve vám a nájde u vás doma aspoň 5 rôznych druhov korenín od značky Mäspoma, získavate výhru 500 €.Svoju výhru môžete zdvojnásobiť, ak budete súťažiť aj na Facebooku. Pridajte si k svojej profilovej fotke fotorámik Mňäm! Nielenže tak dáte svojim priateľom a známym vedieť, že ste fanúšikom kvalitných slovenských korenín, ale v prípade, že sa u vás doma zastaví Mňäm! hliadkä tým získavate ďalších 500 eur k výhre. Spolu tak môžete získať 1000 eur. Viac informácií o Mňäm! súťaži a výhrach nájdete na www.maspoma.sk