< sekcia Slovensko
Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu
Nový etický kódex pre školy predstavuje interný normatívny rámec, ktorý má poskytnúť právnu a metodickú istotu pedagógom, žiakom aj rodičom.
Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu (AI). Ministerstvo školstva ho odporúča ako obranu proti deepfakes a podvádzaniu. TASR o tom informovala Asociácia AI (ASAI), ktorá vytvorila v spolupráci s neziskovou organizáciou EDULAB prvý rámcový etický kódex pre využívanie umelej inteligencie v školstve.
„Kódex je určený pre základné a stredné školy, pričom ho aktívne pripomienkovali samotní riaditelia škôl z celého Slovenska zapojení do špecializovaného MBA programu. Iniciatívu plne podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a kódex sa stane oficiálnym odporúčaním pre všetky školy,“ uviedla vedúca sekcie vzdelávania a členka správnej rady ASAI Miroslava Šáchová.
Nový etický kódex pre školy predstavuje interný normatívny rámec, ktorý má poskytnúť právnu a metodickú istotu pedagógom, žiakom aj rodičom. Jeho hlavným posolstvom je, že AI musí ostať len podporným nástrojom a nesmie prevziať postavenie autority v hodnotení a rozhodovaní o žiakovi, priblížila asociácia.
Medzi základné pravidlá kódexu patrí zákaz automatizovaného známkovania. „Škola zakazuje používanie AI na prijímanie rozhodnutí o žiakovi výlučne automatizovaným spôsobom, najmä pri klasifikácii, hodnotení či disciplinárnych opatreniach,“ vysvetlila ASAI.
Ako ďalšie je zakázané používanie AI na vytváranie manipulatívnych alebo falošných materiálov (deepfake). Považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku. Ďalej podľa kódexu platí zákaz vkladať do AI nástrojov osobné údaje žiakov či dokumenty obsahujúce identifikovateľné údaje, pokiaľ nejde o školou schválený a preverený nástroj. Asociácia tiež poukazuje na to, že pravidlá majú byť určené podľa veku detí. Napríklad žiaci prvého stupňa základnej školy nepoužívajú AI samostatne. Stredoškoláci ju môžu využívať samostatne, ak to nie je v rozpore so zadaním. Musia však dodržiavať pravidlá transparentnosti a zdrojovania, dodala.
„Nemôžeme sa tváriť, že žiaci umelú inteligenciu nepoužívajú. Zakázať ju plošne je nemožné, no nechať ju bez kontroly je nebezpečné. Náš kódex dáva učiteľom do rúk jasné pravidlá, kedy je AI skvelý pomocník a kedy sa už bavíme o podvádzaní alebo kyberšikane, napríklad pri tvorbe deepfakes,“ poznamenala Šáchová.
Kódex tak podľa ASAI nadväzuje na celoslovenský etický rámec pre vývoj, implementáciu a používanie AI na Slovensku, ktorý asociácia zverejnila minulý rok. Predstavuje jeho konkrétne sektorové rozpracovanie pre oblasť školstva.
Na príprave dokumentu sa podieľala organizácia EDULAB, ktorá kódex pripomienkovala priamo s riaditeľmi základných a stredných škôl z celého Slovenska v rámci MBA vzdelávania. „Počas diskusií s riaditeľmi sme videli obrovskú frustráciu z chýbajúcich pravidiel. Tento dokument im konečne dáva jasné mantinely. Zakazovať využívanie AI na školách nie je správna cesta, jediné riešenie je nastavenie jasných pravidiel používania,“ vysvetlil Ján Machaj za EDULAB.
Ministerstvo školstva podľa ASAI plánuje zaradiť kódex medzi svoje oficiálne odporúčania. Dokument je koncipovaný ako živý materiál, ktorý sa bude najmenej raz ročne revidovať, aby reflektoval rýchly vývoj technológií.
„Kódex je určený pre základné a stredné školy, pričom ho aktívne pripomienkovali samotní riaditelia škôl z celého Slovenska zapojení do špecializovaného MBA programu. Iniciatívu plne podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a kódex sa stane oficiálnym odporúčaním pre všetky školy,“ uviedla vedúca sekcie vzdelávania a členka správnej rady ASAI Miroslava Šáchová.
Nový etický kódex pre školy predstavuje interný normatívny rámec, ktorý má poskytnúť právnu a metodickú istotu pedagógom, žiakom aj rodičom. Jeho hlavným posolstvom je, že AI musí ostať len podporným nástrojom a nesmie prevziať postavenie autority v hodnotení a rozhodovaní o žiakovi, priblížila asociácia.
Medzi základné pravidlá kódexu patrí zákaz automatizovaného známkovania. „Škola zakazuje používanie AI na prijímanie rozhodnutí o žiakovi výlučne automatizovaným spôsobom, najmä pri klasifikácii, hodnotení či disciplinárnych opatreniach,“ vysvetlila ASAI.
Ako ďalšie je zakázané používanie AI na vytváranie manipulatívnych alebo falošných materiálov (deepfake). Považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku. Ďalej podľa kódexu platí zákaz vkladať do AI nástrojov osobné údaje žiakov či dokumenty obsahujúce identifikovateľné údaje, pokiaľ nejde o školou schválený a preverený nástroj. Asociácia tiež poukazuje na to, že pravidlá majú byť určené podľa veku detí. Napríklad žiaci prvého stupňa základnej školy nepoužívajú AI samostatne. Stredoškoláci ju môžu využívať samostatne, ak to nie je v rozpore so zadaním. Musia však dodržiavať pravidlá transparentnosti a zdrojovania, dodala.
„Nemôžeme sa tváriť, že žiaci umelú inteligenciu nepoužívajú. Zakázať ju plošne je nemožné, no nechať ju bez kontroly je nebezpečné. Náš kódex dáva učiteľom do rúk jasné pravidlá, kedy je AI skvelý pomocník a kedy sa už bavíme o podvádzaní alebo kyberšikane, napríklad pri tvorbe deepfakes,“ poznamenala Šáchová.
Kódex tak podľa ASAI nadväzuje na celoslovenský etický rámec pre vývoj, implementáciu a používanie AI na Slovensku, ktorý asociácia zverejnila minulý rok. Predstavuje jeho konkrétne sektorové rozpracovanie pre oblasť školstva.
Na príprave dokumentu sa podieľala organizácia EDULAB, ktorá kódex pripomienkovala priamo s riaditeľmi základných a stredných škôl z celého Slovenska v rámci MBA vzdelávania. „Počas diskusií s riaditeľmi sme videli obrovskú frustráciu z chýbajúcich pravidiel. Tento dokument im konečne dáva jasné mantinely. Zakazovať využívanie AI na školách nie je správna cesta, jediné riešenie je nastavenie jasných pravidiel používania,“ vysvetlil Ján Machaj za EDULAB.
Ministerstvo školstva podľa ASAI plánuje zaradiť kódex medzi svoje oficiálne odporúčania. Dokument je koncipovaný ako živý materiál, ktorý sa bude najmenej raz ročne revidovať, aby reflektoval rýchly vývoj technológií.