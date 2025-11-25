< sekcia Slovensko
Slovenské stromčeky od LESY SR sú opäť v predaji
Vianoce v znamení udržateľnosti.
Autor OTS
Banská Bystrica 25. novembra (OTS) - LESY Slovenskej republiky, š. p. aj tento rok prinášajú do slovenských domácností živé vianočné stromčeky s dôrazom na pôvod a udržateľnosť. Predaj sa začne začiatkom decembra a verejnosť si bude môcť vybrať zo stromčekov vypestovaných v lesných škôlkach aj zo stromčekov priamo z lesa. Vianočný stromček od LESY SR je symbol Vianoc, ktorý spája tradíciu a zodpovedný prístup k prírode.
LESY SR spúšťajú tradičný predaj vianočných stromčekov. Do predaja sa zapojí päť organizačných zložiek LESY SR na sedemnástich lesných správach a strediskách po celom Slovensku, vďaka čomu sú stromčeky dostupné pre širokú verejnosť. Najväčší podiel tvorí sortiment zo špecializovaných lesných škôlok LESY SR, kde lesníci pestujú druhy obľúbené pre pravidelný tvar a husté ihličie. Ide najmä o jedľu kaukazskú, smrek pichľavý a jedľu srienistú, dostupné najmä na strediskách odštepného závodu Semenoles a v stredisku služieb v Topoľčiankach.
V niektorých regiónoch si môžu záujemcovia zakúpiť aj stromčeky priamo z lesa, získané pri tzv. prerezávke. Ide o stromy, ktoré by v prirodzenom poraste nemali dostatok priestoru na rast, no pod rukami lesníkov získajú novú hodnotu a stanú sa symbolom Vianoc. Tieto stromčeky pochádzajú z certifikovaných porastov obhospodarovaných v súlade s princípmi trvalo udržateľného lesníctva a nesú certifikáciu PEFC.
Predaj prebieha v porovnateľnom rozsahu s predchádzajúcimi rokmi. Napríklad odštepný závod Semenoles ponúkne približne tisíc kusov. Ceny sú upravené len o aktuálnu infláciu, aby boli dostupné pre širokú verejnosť. LESY SR zároveň ponúkajú ozdobnú čečinu - obľúbený prírodný materiál na výrobu adventných vencov a sviatočných dekorácií.
Vianočný stromček od LESY SR je slovenský produkt s nižšou uhlíkovou stopou ako dovezené či umelé alternatívy. Podporuje prácu lesníkov, rozvoj regiónov a zároveň prináša domácnostiam kus prírody vypestovaný alebo získaný s rešpektom k lesu. Stromčeky z prerezávok získavajú novú hodnotu a namiesto znehodnotenia dokážu obohatiť vianočné sviatky prirodzeným vzhľadom aj vôňou.
Živý stromček má po sviatkoch viacero možností ekologického využitia. Mestá a obce zabezpečujú organizované zbery, pri ktorých sú stromčeky kompostované alebo inak spracované. V rodinných domoch sa dajú skompostovať, rozdrviť na mulč alebo využiť čečinu ako zimnú ochranu rastlín. Drevo z kmeňa poslúži na dekorácie či do záhrady. V niektorých prípadoch možno stromček ponechať zveri pri kŕmnych miestach, musí však byť úplne a dôkladne odzdobený.
Vianočné stromčeky od LESY SR sú symbolom Vianoc z lesa k vám - spájajú tradíciu, slovenský pôvod a úctu k prírode. LESY SR prajú pokojné, prírode blízke sviatky.
LESU ZDAR!
