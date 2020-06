Slovenské titulky k príhovoru Zuzany Čaputovej v OSN sú vymyslené

Bratislava 5. júna (TASR) - Prezidentka Slovenskej republiky (SR) Zuzana Čaputová mala v septembri 2019 prejav v angličtine na klimatickom summite OSN. Záznam z jej príhovoru obsahujúci slovenské titulky zdieľali stovky ľudí na Facebooku. Slovenské titulky na zázname vytvárali dojem, že Čaputová sa okrem iného priznala k tomu, že je manipulovaná Izraelom a Spojenými štátmi. Titulky však nemajú nič spoločné s tým, čo prezidentka SR v skutočnosti v angličtine povedala. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Facebooková stránka "Neverím falošným politikom" uverejnila v decembri 2019 video s príhovorom Zuzany Čaputovej z klimatického summitu OSN v angličtine. Video obsahovalo slovenské titulky, ktoré mali byť prekladom toho, čo prezidentka SR v príhovore povedala.



Napríklad jej slová v angličtine o tom, že "sme na najlepšej ceste zvýšiť redukciu emisií zo 40 na 45 percent do roku 2030", boli v slovenských titulkoch vo videu preložené: "Ale už bolo dosť úprimnosti a toho čo si myslím, pretože môj Izraelský poradca mi to zakázal."



Keď v anglickom v príhovore povedala že "podporujeme plán Európskej únie, aby sa z Európy stal prvý uhlíkovo-neutrálny kontinent", slovenské titulky uvádzali: "Musím chváliť hlavne štáty ako USA, Izrael, či Francúzsko. A útočiť hlavne na Čínu a ešte viac na Ruskú federáciu. Samozrejme rovnako dôležité je útočiť na Česko, Maďarsko a Poľsko. Takto rozložíme silnú V4."



Nepravdivo boli v slovenských titulkoch preložené aj Čaputovej slová: "Musíme zabezpečiť, aby bola odpoveď na klimatickú krízu nakoniec osožná pre všetkých." Slovenské titulky zneli: "Občas si mám kopnúť aj do Slovenska."



Podľa slovenských titulkov prezidentka SR hovorila o tom, že môže použiť slovo Slovensko maximálne raz za mesiac. Podľa popisku videa je Čaputová "mediálna bábka bez vlastného názoru a postoja".



Video zdieľalo viac ako 1400 facebookových používateľov a zdieľané bolo aj koncom mája 2020. Podľa komentárov pod videom niektorí ľudia naozaj uverili tomu, že slovenské titulky zodpovedajú tomu, čo prezidentka v angličtine hovorila, aj keď ide o očividnú dezinformáciu. Čaputovej prejav nemá nič spoločné s tým, čo sa píše v titulkoch. Tie sú úplne vymyslené a opakujú naratív o tom, že prezidentka háji protislovenské záujmy, pričom obhajuje záujmy americké.



Čaputová bola prizvaná na klimatický summit OSN, ktorý sa konal 23. septembra 2019 v sídle OSN v New Yorku. V angličtine sa udalosť volala UN Climate Action Summit 2019 a zúčastnili sa jej lídri 70 krajín sveta. Medzi inými na summite vystúpila aj švédska aktivistka Greta Thunbergová.



Zuzana Čaputová vystúpila s prejavom v rámci panelu o postupnom nahradzovaní uhlia obnoviteľnými zdrojmi energie. Na internetovej stránke prezident.sk je celé znenie v textovej forme.



Vo svojom prejave v skutočnosti prezidentka hovorila o tom, že na Slovensku sme učinili "politicky nepredstaviteľné rozhodnutie o zavretí uhoľných baní", že "chceme dodržať záväzok o uhlíkovej neutralite do roku 2050" a že "podporujeme plán Európskej únie, aby sa z Európy stal prvý uhlíkovo-neutrálny kontinent".



"Dámy a páni, žijeme v najlepších časoch našej histórie, užívame si enormný pokrok, zabudli sme však splatiť účet. Máme dlh voči tejto planéte. Sme prvou generáciou, ktorá pocíti dôsledky našich bezohľadných činov. Môžeme byť poslednou, ktorá s tým ešte môže niečo urobiť," povedala okrem iného Čaputová v prejave.