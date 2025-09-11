< sekcia Slovensko
Slovenské univerzity sa zúčastňujú na medzinárodnej konferencii
Štokholm/Bratislava (TASR) - Slovenské vysoké školy sa od 9. do 12. septembra prezentujú na medzinárodnej konferencii EAIE 2025 (European Association for International Education) vo švédskom Göteborgu. Zahraničným partnerom predstavujú svoje študijné programy, výsledky výskumu a ponuku pre študentov, ktorí chcú spoznať Slovensko ako destináciu kvalitného vzdelávania. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Hlavnými témami EAIE 2025 sú medzinárodná spolupráca, výmena študentov, skúseností a inovácií, pričom spája odborníkov zo sveta vysokých škôl, výskumu, študentských mobilít, vládnych inštitúcií aj súkromných partnerov. Ide o najväčšiu európsku konferenciu v oblasti internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania.
Slovensko zastupuje delegácia ministerstva školstva spolu s predstaviteľmi 16 verejných vysokých škôl. Organizátori očakávajú viac než 7000 účastníkov zo 100 krajín sveta a viac ako 250 vystavovateľov.
Stánok SR otvoril štátny tajomník ministerstva pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera. „Ukazujeme, že slovenské vysoké školy sú aktívne a majú ambíciu byť plnohodnotnými partnermi v medzinárodnom priestore. Naša účasť na EAIE je ďalším krokom k tomu, aby sa Slovensko stalo viditeľnou a rešpektovanou súčasťou globálnej akademickej komunity,“ uviedol Zsembera.
Slovensko zároveň oficiálne deklarovalo záujem hostiť konferenciu EAIE 2030 v Bratislave a v najbližších mesiacoch pripraví podrobný návrh. O usporiadanie sa zvyčajne uchádza viacero krajín a konečné rozhodnutie je výlučne v rukách organizátorov.
„Verím, že kandidatúra prinesie výrazný impulz pre naše vysoké školy a zároveň posilní prestíž Slovenska ako krajiny otvorenej kvalitnému vzdelávaniu a medzinárodnej spolupráci. Teší ma, že vedenie EAIE náš záujem privítalo a ocenilo ambíciu Slovenska hostiť toto prestížne podujatie. Teraz nás čaká proces prípravy a obhajoby kandidatúry,“ dodal Zsembera.
