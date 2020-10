Slovenské volejbalistky odštartovali ME do 17 rokov víťazstvom

ME 2020 volejbalistiek do 17 rokov - Podgorica (Č. Hora) - štvrtok:



I. skupina:



Čierna Hora - Slovensko 0:3 (-12, -16, -9) Rozhodovali: Alburdeini (Nem.) a Zelenovič (Srb.), hralo sa bez divákov



Č. Hora: Krivokapičová 1, Milačičová 5, N. Popovičová 1, Čakarová 2, Vlaovičová 2, Dragojevičová 4, libero Smolovičová (A. Popovičová 1, Rudanová 0, Leovacová 1, Krgovičová 0). Tréner: Z. Čačič



Slovensko: Boledovičová 7, Štermenská 2, A. Fričová 14, Kartíková 8, Hašková 6, Valentová 12, libero Justhová (S. Slivková 2, Siládiová 6, Jozeková 1, Čilijaková 1). Tréner: M. Maličký







Ďalšie výsledky I. skupiny:



Bulharsko - Turecko 0:3 (-11, -19, -21)



Slovinsko - Taliansko 1:3 (26, -16, -22, -15)







Tabuľka I. skupiny:



1. SLOVENSKO 1 0 3:0 3



2. Turecko 1 0 3:0 3



3. Taliansko 1 0 3:1 3



4. Slovinsko 0 1 1:3 0



5. Bulharsko 0 1 0:3 0



6. Čierna Hora 0 1 0:3 0







Ďalší program SR v I. skupine:



piatok 2. 10.: Slovensko - Taliansko (17.30)



sobota 3. 10.: Bulharsko - Slovensko (17.30)



pondelok 5. 10.: Slovensko - Turecko (15.00)



utorok 6. 10.: Slovinsko - Slovensko (15.00)

Podgorica 1. októbra (TASR) - Slovenská volejbalová reprezentácia kadetiek úspešne vstúpila do majstrovstiev Európy hráčok do 17 rokov v čiernohorskej Podgorici. Zverenky trénera Mareka Maličkého vo štvrtok večer vo svojom úvodnom zápase v I. skupine zvíťazili nad domácim tímom Čiernej Hory jednoznačne 3:0 (12, 16, 9). Vďaka lepšiemu pomeru lôpt sú Slovenky po prvom dni na čele šesťčlennej skupiny pred Turkyňami.V piatok nastúpia slovenské volejbalistky proti Taliankam (17.30 h) a v sobotu proti Bulharkám (17.30 h). Po dni voľna ich ešte čakajú súboje s Tureckom (pondelok, 15.00 h) a Slovinskom (utorok, 15.00 h). Do semifinále postúpia dvaja najlepší zo skupín, tímy na tretích a štvrtých priečkach budú hrať o 5. - 8. miesto. Informoval web Slovenskej volejbalovej federácie.