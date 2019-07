Lubyová: Tento školský rok priniesol pozitíva v školstve,SKU nesúhlasí

Ministerka školstva vo videu na sociálnej sieti uviedla, že je veľmi rada, že sa v uplynulom školskom roku podarilo naštartovať veľa pozitívnych zmien pre všetkých v rezorte školstva.

Bratislava 1. júla (TASR) – Podľa Slovenskej komory učiteľov (SKU), napriek tomu, že niektorí očakávali v školstve určité pozitívne zmeny, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) zasadila školstvu niekoľko ďalších rán, ktorých prvé dôsledky pocítia pracovníci v školstve v najbližších rokoch. Tvrdí to SKU, ktorá pri príležitosti ukončenia školského roka 2018/2019 vystavila šéfke rezortu školstva vysvedčenie. Lubyová, naopak, tvrdí, že tento školský rok priniesol viacero pozitívnych zmien.



Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu vo videu na sociálnej sieti uviedla, že je veľmi rada, že sa v uplynulom školskom roku podarilo naštartovať veľa pozitívnych zmien pre všetkých v rezorte školstva. "Pre učiteľov sa nám podarilo prijať úplne nový zákon o odborných a pedagogických zamestnancoch, ktorý podstatne zlepší kvalitu prostredia, v ktorom pracujú. Podarilo sa nám zvýšiť platy celoplošne, v celom rezorte," uviedla Lubyová. Prezident SKU Vladimír Crmoman to tak však nevidí. Podľa SKU ministerka "jednou rukou zvýšila plat o desať percent, druhou pedagógom vzala 12 percent zrušením neobmedzenej platnosti kreditového príplatku". Šéfka rezortu školstva za ďalšiu pozitívnu zmenu považuje zvýšenie platov pre mladých začínajúcich učiteľov takmer o desať percent.







Crmoman tvrdí, že Lubyová mení zákony ľubovoľne, prípadne prílepky do nesúvisiacich zákonov pridávajú jej spriaznení poslanci. "Nezúčastnila sa žiadnej verejnej diskusie s pedagógmi ani okrúhleho stola s odborníkmi, nepodarilo sa jej obhájiť biznis s dotáciami na vedu, a teraz "chrlí" jeden eurofondový projekt za desiatky miliónov za druhým," tvrdí SKU.



"Pre základné školy sa nám podarilo napríklad zvýšiť pokrytie trhu učebnicami hradenými zo štátnych prostriedkov z 37 na takmer 80 percent. Pre stredné školy sa nám podarilo oživiť systém duálneho vzdelávania a po novom nastaviť plány výkonom tak, aby absolventi bolo lepšie uplatniteľní na trhu práce," vymenovala šéfka rezortu školstva. Poukázala aj na zmeny, ktoré sa týkajú vysokých škôl. "Podarilo sa prijať aj úplne nový zákon o akreditačnej agentúre, ktorý by mal pomôcť zlepšiť kvalitu nášho vysokoškolského vzdelávania," uzavrela Lubyová.



Školský rok 2018/2019 sa ukončil v piatok 28. júna. Školáci si od vyučovania oddýchnu počas dvojmesačných letných prázdnin. Do školských lavíc sa vrátia opäť 2. septembra.