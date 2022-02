Slovenskí biskupi pozvali ľudí na modlitby a pôst za Ukrajinu

Bratislava 24. februára (TASR) - Slovenskí biskupi pozývajú na modlitby a pôst za Ukrajinu. TASR o tom informovala tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS). Podotkli, že vojna na Ukrajine spôsobí utrpenie mnohých ľudí.



"Naše srdcia nech sú otvorené pre tých, ktorí budú potrebovať pomoc. Nebojme sa podeliť, prejavme lásku. Bude to náročný čas, skúška pre všetkých. No pamätajte, že Pán nás nikdy neopustí a pomôže nám," uviedli biskupi. Vyzvali na každodenné modlenie sa za skončenie sa vojny. "Vkladajme túto prosbu do svätých omší a eucharistických adorácií, obetujme na tento úmysel pravidelne svätý ruženec," tvrdia biskupi.



Vyzvali ľudí na to, aby sa každý piatok za ukončenie konfliktu postili. "Na blížiacu sa Popolcovú stredu nech je prísny pôst vyjadrením nášho zjednotenia s modlitbou Svätého Otca za obnovenie mieru na Ukrajine," dodala KBS.