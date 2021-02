Slovenskí cestári: Povrch vozoviek je vlhký až mokrý

Bratislava 7. februára (TASR) - Diaľničné úseky aj cesty I., II., III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. V hornatejšom území sú cesty miestami pokryté utlačeným, kašovitým alebo čerstvým snehom. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozornila na svojom webe zjazdnost.sk.



Na úsekoch R3 Trstená - Tvrdošín a R4 obchvat Svidníka je miestami na vozovke vrstva kašovitého snehu do dvoch centimetrov. Na úseku R3 Horná Štubňa, sever - Horná Štubňa, železničná stanica je poľadovica.



Na cestách v hornatejších oblastiach medzi Spišskou Novou Vsou, Rožňavou a Košicami sa nachádza zľadovatený sneh do dvoch centimetrov, prípadne poľadovica. "Poľadovica sa nachádza aj na cestách v lokalitách Turčianske Teplice, Michalovce, Giraltovce a Brezno," informuje SSC.



V oblastiach Kysúc, Oravy, Brezna a na viacerých miestach východného Slovenska padá mrznúce mrholenie, hrozí teda poľadovica. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v oblasti Banskej Štiavnice.



Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Šturec, Donovaly, Besník, Vrchslatina, Dobšiná, Makov, Huty, Príslop, Vernár, Podspády, Herlianske Sedlo majú povrch vozoviek pokrytý čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom do dvoch centimetrov. Ako varujú cestári, na horskom priechode Grajnár a Súľová sa nachádza zľadovatený sneh a na horskom priechode Štós a Vyšehrad zasa poľadovica.



Snehové reťaze pre všetky vozidlá sú nutné na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá. Most cez rieku Moravu a cesta III/1144 Moravský Svätý Ján - Hohenau (do Rakúska) je z dôvodu vysokej hladiny rieky Moravy a zaplavenia cesty III/1144 uzatvorený do odvolania.