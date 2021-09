Slovenskí enviroreportéri zožali úspech na medzinárodnom fóre

Trenčín 9. septembra (TASR) – Dve prvé, dve druhé a jedno tretie miesto získali slovenskí Mladí reportéri pre životné prostredie v medzinárodnej súťaži International YRE Competition 2021. Informovala o tom Klaudia Medalová z Centra environmentálnych aktivít (CEA) v Trenčíne.



"Od aktivizmu pri riešení lokálnych tém životného prostredia našich mladých žurnalistov neodradili ani komplikácie spojené s pandémiou COVID-19. Už len postup do medzinárodného kola je pritom úspechom. Mladí reportéri z celého sveta prihlásili do národných kôl viac ako 19.000 príspevkov," uviedla Medalová.



Finalistov medzinárodnej súťaže Young Reporters for the Environment (YRE) 2021 hodnotila medzinárodná porota. Zastúpenie v nej malo po prvý raz v histórii programu aj Slovensko. Odborníkov doplnila 22-ročná Mladá reportérka Adriána Henčeková.



Zo slovenských Mladých reportérov pre životné prostredie zvíťazila v kategórii Video medzi 11 – 14-ročnými Hanka Zubová zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici s príspevkom Dlhovekí spoločníci. Rovnako prvé miesto v kategórii Článok získali medzi 15 – 18-ročnými Ella Radimská a Júlia Noščáková z Waldorfskej školy Bratislava s článkom Vtáčí obyvatelia sídlisk.



Druhé miesto za článok Bolešov a Košeca našli recept na minimalizáciu odpadu, získali Mária Jánošíková, Krisztina Kocsis, Michal Mazánik (Střední škola Kostka Vsetín, Bilingválne Gymnázium C. S. Lewisa Bratislava). Za fotopríbeh Kosa, čo dáva život, si druhé miesto odniesla aj Ľudmila Slivová z Gymnázia Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade.



Medailovú kolekciu Slovenska skompletizovala tretím miestom Radka Lamačková (Súkromná základná škola Nová Dubnica) za článok Čo nám pribalila pandémia.



"Ocenenie nás teší o to viac, že program Mladí reportéri pre životné prostredie získal za rok 2020 prestížnu envirocenu ATLAS v kategórii OSVETA. Medzinárodná porota nepriamo potvrdila, že v oblasti enviro-vzdelávania s prvkami mediálnych zručností a miestneho aktivizmu robíme na Slovensku dobrú robotu. Veľmi sa tešíme, gratulujeme oceneným, ich rodičom aj pedagógom," reaguje na ocenenie národná koordinátorka programu Klaudia Medalová.