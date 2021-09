Slovenskí europoslanci: Afganistan má byť poučením

Na archívnej snímke Michal Šimečka. Foto: TASR Martin Baumann

Brusel/Štrasburg 14. septembra (TASR) - Reakcia EÚ na krízu v Afganistane bola v utorok predmetom rozpravy poslancov Európskeho parlamentu (EP) so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom. Situáciu zhodnotili aj slovenskí europoslanci z hlavných politických frakcií EP.Poslanci diskutovali o reakcii EÚ na humanitárnu krízu v Afganistane, zdôraznili potrebu pomôcť ľuďom v núdzi a ochranu ohrozených osôb, najmä žien a detí. Rozprava sa nevyhla ani otázkam okolo podpory afganských utečencov či nadviazania kontaktov s Talibanom.Robert Hajšel (Smer-SD) uviedol, že vývoj v Afganistane dokazuje, že tak v EÚ, ako aj v NATO je potrebná úprimná diskusia o tom, prečo "zlyhávame v takých misiách, ako bola táto". Keď sa 20 rokov vojenského angažovania a investovania miliárd dolárov do Afganistanu zrútilo za niekoľko týždňov a viedlo k hladkému odovzdaniu moci do rúk Talibanu.opísal situáciu. Dodal, že aj keď sa EÚ prieči uznať vládu Talibanu, ak myslí vážne vyjadrenia o dodržiavaní práv žien v tejto krajine a nechce dopustiť exodus státisícov ľudí, musí čo najrýchlejšie začať dialóg aj s týmto nedemokratickým režimom. Lebo ide o stabilizáciu regiónu a zabránenie novej migračnej vlne.Vladimír Bilčík (SPOLU) skonštatoval, že Afganistan je poučením o tom, že Európania musia viac investovať do vlastnej obranyschopnosti a členské štáty EÚ sa musia z tohto vývoja poučiť a v oblasti obrany posunúť smerom k strategickej autonómii.odkázal.Eugen Jurzyca (SaS) uviedol, že málo spomínanou lekciou z Afganistanu je, že podpora demokracie, trhovej ekonomiky či ľudských práv na celom svete má svoje náklady, pričom zdroje sú obmedzené.dodal. Priznal, že to vyzerá nehumánne, ale nehumánny je opak, vyplytvanie zdrojov na pomoc, ktorá neprinesie výsledky. Podľa neho by EÚ mala tlačiť na to, aby boli na začiatku zahraničných misií verejnosti poskytnuté informácie o tom, aký je ich cieľ, aký výsledok sa dá očakávať a aké asi budú ich náklady.Michal Šimečka (PS) upozornil, že v Afganistane stále hrozí nebezpečenstvo ľuďom, ktorí spolupracovali s európskymi vládami a ozbrojenými silami a doteraz sa ich ich nepodarilo evakuovať.spresnil a dodal, že táto pomoc má predísť tomu, aby sa milióny ľudí v núdzi dali na útek.Ivan Štefanec (KDH) odkázal, že situácia v Afganistane je zlyhaním posledných troch amerických administratív, a preto EÚ musí posilniť svoje bezpečnostné zložky a viac sa sústrediť na ochranu pred terorizmom.dodal.