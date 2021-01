Slovenskí europoslanci: Biden je šanca na zlepšenie vzťahov EÚ s USA

Brusel 20. januára (TASR) - Joe Biden ako nový prezident Spojených štátov je sľubnou príležitosťou opätovne posilniť väzby medzi EÚ a USA. S odkazom, ktorý v stredu dopoludnia odznel počas rozpravy v pléne Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli, súhlasia viacerí slovenskí europoslanci.



Ivan Štefanec (KDH) z frakcie ľudovcov (EPP) priznal, že od nástupu nového amerického prezidenta očakáva zlepšenie európsko-amerických vzťahov. "Potrebujeme zlepšiť nielen ochranu investícií, ale potrebujeme sa rozprávať aj o novej podobe obchodných vzťahov vo svete," upozornil. Podľa jeho slov po "výmene stráží" v Bielom dome nastala veľká príležitosť nielen pre zlepšenie v oblasti bezpečnosti, ale aj v oblasti obchodu a investícií a hospodárstva.



"Som si istý, že keď sa dohodneme na vytvorení úplne bezcolnej zóny medzi Európou a Amerikou, tak to bude smerovať k vytvoreniu nových štandardov vo výrobe, službách aj obchode. A tieto štandardy potom budú ostatné krajiny len kopírovať," vysvetlil.



Víta aj snahy vedenia europarlamentu o posilnenie parlamentnej spolupráce. Spresnil, že medzi Kongresom a EP vždy fungovali čulé vzťahy a je šanca, že sa teraz ešte viac zintenzívnia.



Michal Šimečka (PS) z liberálnej skupiny Obnovme Európu (RE) podotkol, že je veľký priestor na spoluprácu medzi EÚ a USA a Joe Biden má dobrú vôľu to potvrdiť. Dodal, že po štyroch rokoch Donalda Trumpa, ktoré boli hrozné nielen pre Ameriku, ale aj pre celý svet a euroatlantické vzťahy vzhľadom na hrozby obchodnej vojny a nenávistné prejavy zo strany prezidenta, musí prísť nová kapitola. "Potrebuje to nielen Európa, ale aj naša planéta. Biden sľúbil návrat k parížskej klimatickej dohode a boj proti klimatickým zmenám je jedna z tých oblastí, kde EÚ a USA môžu spolupracovať. Tento tandem je teraz to, čo planéta potrebuje," skonštatoval.



Poslanec upozornil, že za stavu, keď je nedôvera občanov mnohých členských krajín EÚ voči Amerike vysoká a silnejú hlasy volajúce po tom, aby si Únia udržala väčšiu autonómiu voči USA, bude mať Biden ťažkú úlohu. Záťažovou skúškou a dôležitým bodom transatlantickej agendy podľa neho budú najmä vzťahy medzi USA a Čínou. Už aj preto, že Únia začiatkom tohto roka podpísala veľkú investičnú a obchodnú dohodu s Čínou.



"Verím, že po tom, ako sa Biden stane prezidentom, sa bude snažiť získať späť dôveru Európanov. Tu má najlepších spojencov. Veľa európskych lídrov Bidena osobne pozná. Verím, že sa mu podarí prekonať tú nedôveru, ktorá sa prehĺbila počas štyroch rokov Trumpovej vlády. Ale bude musieť do toho investovať svoj čas. Týka sa to aj návratu k jadrovej dohode s Iránom, čo je pre EÚ veľmi dôležitá téma. Dúfam tiež, že sa podarí vynulovať obchodné spory, lebo to bol veľký problém a veľká hrozba aj pre slovenské firmy, ak by boli Američania zaviedli všetky sľubované clá," opísal situáciu Šimečka. A spresnil, že veľká výzva pre nové vzťahy s USA bude aj regulácia digitálnych platforiem. Udalosti po útoku na Kapitol vo Washingtone viedli k zmrazeniu Trumpových účtov na sociálnych sieťach, čo vyvolalo kritiku zo strany EÚ. "To je správne, lebo takéto rozhodnutia nemajú byť v rukách súkromných firiem. Administratíva EÚ a USA by mali dať internetovým firmám jasný návod, ako posudzovať nenávistné prejavy a ako postupovať," vysvetlil poslanec.



Poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) pri tejto príležitosti zdôraznila, že dezinformácie o voľbách, podpora nacionalizmu, zvolávanie protestujúcich do Washingtonu či politika na báze nenávisti budú navždy spájané s koncom éry Donalda Trumpa. "Útok na Kapitol bol dôsledkom jeho snahy poštvať proti sebe vlastných občanov. Európski politici musia tento vývoj vnímať ako odstrašujúci príklad a občanom musí byť jasné, že takto končí politika nenávisti," uviedla europoslankyňa.





