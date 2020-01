Slovenskí europoslanci: Zamerajme sa na budúce vzťahy

Brusel 29. januára (TASR) - Brexit je realitou, netreba sa sťažovať, ale myslieť skôr na vytvorenie čo najlepších vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v budúcnosti. Uviedli to v stredu slovenskí europoslanci v súvislosti so schválením dohody o brexite Európskym parlamentom (EP).



Poslanec Vladimír Bilčík (SPOLU-OD) z frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) priznal, že ide o "smutný deň", ale zároveň ocenil, že existuje dohoda o riadenom vystúpení Británie z Únie. Podľa neho sa ukázalo, že nie je až také ťažké zo spoločného európskeho bloku vystúpiť; preto bude dôležité, aby aj europarlament v najbližších týždňoch a mesiacoch bojoval za to, aby bol európsky projekt "pevnejší" a aby to bolo naozaj posledné hlasovanie o odchode nejaké členského štátu.



"Treba sa pozrieť na to či radšej niekoho neprijať, lebo máme viacero kandidátskych krajín a verím, že by to bol silný impulz pre budúcnosť európskeho projektu," skonštatoval Bilčík.



Podľa jeho slov sa EÚ po brexite podstatne zmení a pripomenul, že schválená dohoda o brexite nerieši budúce vzťahy medzi Bruselom a Londýnom. Vyjadril nádej, že nové vzťahy budú nastavené tak, aby boli čo najviac v prospech Slovákov, ktorí žijú, študujú a pracujú v Británii a tiež v prospech slovenskej ekonomiky.



Poslanec Robert Hajšel (Smer-SD) z frakcie socialistov a demokratov (S&D) tiež skonštatoval, že v súvislosti s brexitom v EP v stredu prevládali viac negatívnejšie emócie, podľa neho sa však treba zamerať na budúcnosť vzájomných vzťahov Únie s Britániou. A snažiť sa o to, aby sa tieto vzťahy zachovali na čo najvyššej úrovni. "To znamená aj zachovanie najvyššieho štandardu práv pre našich občanov v Británii vrátane sociálneho zabezpečenia, aby tam mohli slobodne študovať podnikať a pracovať a to isté platí aj pre Britov v EÚ," uviedol.



Podľa Hajšela treba dozrieť aj na zachovanie čo najvyššieho stupňa obchodných vzťahov, pričom by sa pozornosť nemala zameriavať len na dohodu o voľnom obchode, ale snažiť sa aj o nejaký druh asociačnej dohody. Tým by bola garantovaná doterajšia úroveň sociálnych ale aj environmentálnych štandardov v Británii.



"Netreba plakať, že Británia po 47 rokoch odchádza z EÚ. Ale snažiť sa dosiahnuť také vzťahy, ktoré možno budú aj lepšie ako doteraz, keď Briti boli členmi Únie," povedal Hajšel.



Poslanec Ivan Štefanec (KDH), ktorý je šéfom slovenskej delegácie EPP v europarlamente upozornil na to, že po tri a pol ročnom procese rokovaní Úniu opúšťa jej druhá najsilnejšia ekonomika.



"To nie je dobrý krok ani pre jednu zo strán, ale sme realisti a treba urobiť všetko pre to, aby vzťahy s Britániou zostali dobré. Potrebujeme sa navzájom aj do budúcna. Potrebujú to aj naši občania," uviedol Štefanec s odkazom na zachovanie možností slovenských študentov aj naďalej študovať v Británii a zachovanie slovenských exportov do Spojeného kráľovstva.



Podľa jeho slov obe strany majú stále veľa spoločných tém a výziev, ktoré treba riešiť. Vyjadril preto nádej, že po brexite nedôjde k zhoršeniu vzájomných vzťahov. Lebo Briti aj Európania budú musieť bok po boku a na základe korektných a čo najužších vzťahov riešiť otázky digitalizácie spoločnosti, energetiky a najmä voľného obchodu, uviedol Štefanec.



Spravodajca TASR Jaromír Novak