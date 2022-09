Slovenskí europoslanci chvália i kritizujú Leyenovej správu o stave EÚ

Na archívnej snímke z 19. júla 2019 europoslankyňa Monika Beňová. Foto: TASR - Martin Baumann

Vladimír Bilčík, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Štrasburg 14. septembra (TASR) - Stredajšiu správu o stave Únie predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej v Štrasburgu ocenilo a tiež skritizovalo viacero slovenských europoslancov. Informuje o tom spravodajca TASR.Ivan Štefanec (KDH) skonštatoval, že Von der Leyenová jasne pomenovala súčasné európske priority: ochranu slobody a demokracie, potrebu riešení pre ceny energií a ekonomický rozvoj únie.vysvetlil.Monika Beňová (Smer-SD) upozornila, že Únia prechádza z krízy do krízy.uviedla. Podľa nej úvahy o zastropovaní cien plynu sú krátkozraké.odkázala.Peter Pollák (OĽaNO) uviedol, že EÚ čelí neistým časom a výziev z roka na rok pribúda.povedal.Vladimír Bilčík (Spolu) ocenil jasné posolstvá k právnemu štátu, kde sú podľa neho deficity v Maďarsku a Poľsku. Priestor pre reformy v justícii a pri ochrane novinárov vidí aj na Slovensku.upozornil. EÚ musí udržať súdržnosť vo vzťahu ku krízam, ktoré sama nespôsobila.odkázal.Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) pripomenula, že v minuloročnom prejave Von der Leyenovej dominovala pandémia, teraz to boli dôsledky ruskej agresie.upozornila. Aj preto musí Únia prinášať konkrétne benefity občanom, čím je ohlásená revízia smernice o neskorých platbách a tiež masívne investície do rozvoja, digitalizácie, zručností a zaistiť silný sociálny rozmer opatrení.Robert Hajšel (Smer-SD) tvrdí, že hoci niektoré z opatrení na riešenie energetickej krízy idú správnym smerom, prichádzajú neskoro.opísal situáciu.