Slovenskí europoslanci kriticky reagujú na návštevu Borrella v Moskve

Brusel 9. februára (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v utorok počas vystúpenia v Európskom parlamente (EP) navrhol zavedenie nových sankcií EÚ voči Rusku, v zákonodarnom zbore EÚ však čelil kritike za svoju minulotýždňovú návštevu v Moskve. Už v pondelok vznikla iniciatíva 81 europoslancov požadujúcich jeho demisiu. S týmto postojom súhlasí aj časť slovenských europoslancov.



Poslanec Vladimír Bilčík (Spolu-OD) z frakcie európskych ľudovcov uviedol, že túto výzvu podpísal spolu s Ivanom Štefancom a Miriam Lexmann (obaja KDH). Vysvetlil, štýl vystupovania Borrella v Moskve bol neprijateľný a poškodil záujmy EÚ. "Za situácie keď Rusko uväznilo opozičného politika Alexeja Navaľného, Putinov režim masovo zatýka demonštrantov a keď počas Borrellovej návštevy Moskva vyhostila troch európskych diplomatov, je dôležité, aby Európania hovorili silným a spoločným hlasom," povedal Bilčík.







Podľa jeho slov EP jasne naznačil, že Únia má silné nástroje na to, aby dala Rusku jasne najavo, že "takéto praktiky a spôsob dialógu" nie sú prijateľné. Dodal, že Únia potrebuje prehodnotiť svoje vzťahy s Ruskom a zaviesť sankcie voči osobám, ktoré sú zodpovedné za otrávenie, zadržanie a odsúdenie Navaľného.



"Potrebujeme tiež účinnejšie bojovať s ruskými peniazmi, ktoré obiehajú v európskej ekonomike a s ruskými dezinformáciami, ktoré sa šíria v členských štátoch EÚ a podkopávajú dôveru ľudí v demokraciu," konštatoval Bilčík. EÚ by sa mala držať svojej pozície aj čo sa týka anexie Krymu či vojny na východe Ukrajiny. "Rusko musí cítiť ten európsky tlak. Borrell urobil v Moskve presný opak. Túto návštevu nezvládol, aj preto vyzývame na jeho odstúpenie," uviedol Bilčík.



Ivan Štefanec upozornil, že Borrell uskutočnil túto návštevu z vlastnej iniciatívy a jeho vystúpenia boli v rozpore s postojmi EÚ, ako aj s oficiálnymi pozíciami mnohých členských štátov.



Michal Šimečka (PS) ako podpredseda liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) uviedol, že liberáli vystavili Borrellovi "žltú kartu" a jeho moskovskú misiu vnímajú kriticky. "Tá návšteva bola nešťastná a načasovaná nevhodne. Som za diplomaciu, s každým sa treba rozprávať, ale keď ideme vyjednávať o našich záujmoch, tak nemôžeme ísť s prázdnymi rukami. Borrell nemal žiadnu páku na ruského ministra zahraničných veci Sergeja Lavrova," konštatoval. Tou "pákou" mohli byť sankcie v reakcii na situáciu okolo Navaľného či zastavenie projektu Nord Stream 2. To, že sa Borrell nedokázal postaviť za európske hodnoty, je podľa Šimečku veľká rana dôveryhodnosti EÚ ako globálneho hráča. Súhlasí so zavedením cielených sankcií voči Rusku a osobám, ktoré porušujú ľudské práva alebo sa zúčastňujú na korupcii.







Robert Hajšel (Smer-SD) z frakcie socialistov a demokratov (S&D) varoval pred novými sankciami, lebo tie sa vždy dajú obísť. Podľa neho by vášne okolo Borrellovej návštevy v Moskve mali opadnúť a "aj keď táto schôdzka nedopadla dobre a Moskva akoby teraz odmietla podanú ruku na konštruktívny dialóg", treba sa o jeho obnovu snažiť ďalej. EÚ sa aj napriek kritike v oblasti ľudských práv, kde sa s Ruskom "ešte dlho nezhodne", musí snažiť dosiahnuť "aspoň minimálne porozumenie" v oblastiach, na ktorých obom stranám záleží. "Rusko je naším najväčším susedom, aj ním bude naďalej, tak ako je aj najväčším dodávateľom viacerých strategických surovín," povedal Hajšel.



spravodajca TASR Jaromír Novak