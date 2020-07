Slovenskí europoslanci majú v pléne hovoriť o využití pomoci od EÚ

Bratislava 3. júla (TASR) - Počas najbližšieho rokovania Národnej rady (NR) SR majú vystúpiť v pléne slovenskí europoslanci. Hovoriť chcú o možnostiach čerpania finančných zdrojov EÚ na podporu ekonomiky Slovenska po koronakríze. Vyplýva to z návrhu programu zverejnenom na webe NR SR. Ich vystúpenie je naplánované na 8. júla, požiadali oň v otvorenom liste, ktorý podpísalo 12 europoslancov.



Vo vyhlásení uviedli, že by sa chceli v priebehu júla dohodnúť s NR SR, kto bude poverený vypracovaním takzvaného plánu obnovy Slovenska, ktorý je podmienkou získania eurofondov. Prioritné oblasti investície by mali byť stanovené a odkonzultované s Európskou komisiou do konca septembra.



Podľa europoslancov by peniaze mali ísť primárne do reformy školstva a zdravotníctva. Použiť by sa podľa nich mali aj na podporu vedy a výskumu, zvýšenie pripravenosti trhu práce na automatizáciu a zmeny spojené s ekológiou, ktoré zrýchlia prechod na takzvanú klimaticky neutrálnu cirkulárnu ekonomiku.



Pod vyhlásenie sa podpísali Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Peter Pollák a Miriam Lexmann z Európskej ľudovej strany (EPP), Monika Beňová, Miroslav Číž a Robert Hajšel z Progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D), Michal Šimečka a Martin Hojsík zo skupiny Obnovme Európu (Renew Europe), Lucia Ďuriš Nicholsonová a Eugen Jurzyca zo skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR).