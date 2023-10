Slovenskí europoslanci nepodporujú všetci rovnako novú platformu STEP

Brusel/Štrasburg 17. októbra (TASR) - Pozíciu, ktorú v utorok Európsky parlament (EP) prijal k vytvoreniu platformy Strategické technológie pre Európu (STEP), určenej na podporu kritických strategických technológií prostredníctvom finančnej podpory, nepodporujú rovnako všetci slovenskí europoslanci. Informuje o tom spravodajca TASR.



Poslanec Eugen Jurzyca (SaS) vo svojom vystúpení v pléne EP upozornil, že snaha vyberať víťazov v EÚ nie je nová, veď 15 rokov dozadu sa Francúzsko a Nemecko obávali Google vyhľadávača a zadotovali vlastný európsky vyhľadávač Quaero. "Výsledok poznáme. Únia nedokáže konzistentne vyberať sektory, ktoré budú pre nás v budúcnosti kľúčové. Riešením je skôr vytvoriť také podnikateľské prostredie, v ktorom sa presadia firmy s najvyššou pridanou hodnotou. Víťazov by mal primárne vyberať trh, občan. Iba veľmi výnimočne Únia," vysvetlil a dodal, že vytvorenie STEP nepodporil.



Vladimír Bilčík (Demokrati), naopak, súhlasí so zriadením platformy STEP. "Som presvedčený, že investície do inovácií a technológií sú dôležitou podmienkou k prechodu na modernú a zelenú ekonomiku aj u nás na Slovensku. Aj naša krajina bude vďaka tomu konkurencieschopnejšia aj výkonnejšia," dodal.



Martin Hojsík (PS) skonštatoval, že platforma pre podporu digitálnych a zelených technológií a biotechnológií rieši nedostatok pracovných síl a zručností a zároveň podporuje inovácie. "Práve kvalifikovaní zamestnanci a konkrétne cielená podpora sú cestou k ďalšiemu rastu kľúčových technologických reťazcov v oblastiach digitálnych či zelených technológií," povedal a súhlasí s návrhom EP pridať k 10 miliardám eur ďalšie tri miliardy eur, čím by rozpočet STEP dosiahol 13 miliárd eur.



Peter Pollák (OĽANO) tvrdí, že EÚ po všetkých krízach, ktoré za posledné roky zažila, musí v oveľa väčšej miere investovať do digitálnych technológií, do životného prostredia, a to tak, "aby sme neohrozili pracovné miesta, ale naopak investovali a podporovali inovácie a nové zručnosti v príprave ľudí na pracovný trh". Platforma STEP podľa neho posilní konkurencieschopnosť a súčasné postavenie EÚ v napätom geopolitickom priestore.



Ivan Štefanec (KDH) uviedol, že strategické technológie pre Európu, vyrobené v členských krajinách eurobloku, si zaslúžia lepší prístup k financovaniu, lebo od nich priamo závisí naša bezpečnosť, európska ekonomika a aj pracovné miesta Európanov. "Vo vývoji technológií si nemôžeme dovoliť zaostávať za Áziou či Amerikou. Okrem digitálnej infraštruktúry má byť podporená aj európska biotechnológia a zelené technológie," vysvetlil.



Monika Beňová (Smer-SD) tvrdí, že eurokomisia chce podporiť inovácie v Európe tak, aby nedochádzalo k odlevu investícií do zahraničia a aby EÚ mohla v tejto oblasti konkurovať Číne či Spojeným štátom. "Na rozdiel od nich však eurokomisia neplánuje využiť žiadne nové finančné zdroje, ale len redistribuovať tie existujúce. To však môže byť vzhľadom na súčasné ambiciózne ciele málo. Navrhovaná schéma podpory znevýhodňuje niektoré členské štáty, ktoré môžu narážať na limity vyplývajúce z fiškálnych pravidiel Únie. Môže to viesť k nerovnováhe a ohrozeniu fungovania spoločného trhu," opísala situáciu. Komisia podľa nej musí nájsť spôsob, akým smerovať európske investície do inovácií rovnomerne a do všetkých krajín, vrátane Slovenska.



Miriam Lexmann (KDH) považuje platformu STEP za správny krok smerom k väčším investíciám do strategických technológií, a tým aj k väčšej konkurencieschopnosti a menšej závislosti od tretích krajín, najmä čo sa týka nedemokratických režimov. "Návrh nakoniec nebol taký ambiciózny, ako bolo predpokladané a neprináša samostatný balík peňazí pre tieto strategické projekty, avšak bude pôsobiť ako záruka, že projekty podporené z existujúcich fondov EÚ smerujú k naplneniu cieľov našej strategickej autonómie v oblasti kritických technológií," odkázala.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)