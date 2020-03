Reakcie slovenských europoslancov na postoj EÚ ku koronavírusu

Na snímke europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD). Foto: TASR Jaroslav Novák

Na snímke europoslanec Vladimír Bilčík (Koalícia PS/SPOLU). Foto: TASR – Jakub Kotian

Na snímke europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Foto: TASR – Jakub Kotian

Brusel 10. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa v utorok doobeda v Bruseli prioritne zaoberali otázkami súvisiacimi s účinným zabraňovaním šírenia koronavírusu, aktuálnym vývojom a možnosťami zaistenia spoločnej koordinovanej európskej reakcie.Poslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) s frakcie socialistov a demokratov (S&D) upozornila, že šírenie nákazy ukazuje, že je potrebné výraznejším spôsobom koordinovať kroky na úrovni EÚ.pripomenula Beňová. Podľa nej to uľahčuje riešenie situácie na celoeurópskej úrovni a posilňuje schopnosť prijímať efektívne spoločné rozhodnutia.Dodala, že podstatná je aj dôvera v reakcie a konanie príslušných úradov a zdravotníkov zo strany verejnosti.zdôraznila.Beňová upozornila, že informácie v médiách, no najmä na sociálnych sieťach, sa v súvislosti s koronavírusom pohybujú v dvoch rovinách, od akéhosi zľahčovania až zosmiešňovania tých, ktorí sa na možné zhoršovanie situácie pripravujú, po opačný extrém, ktorým je vyvolávanie hystérie.odkázala Beňová.Poslanec Vladimír Bilčík (SPOLU-OD) zo skupiny európskych ľudovcov (EPP) považuje šírenie koronavírusu za globálny, a teda aj celoeurópsky problém, ktorý si vyžaduje spoločné riešenie.spresnil.Bilčík uviedol, že sú krajiny viac zasiahnuté touto epidémiou, napríklad Taliansko, a krajiny ako Slovensko, kde sa to len začína prejavovať." dodal. O tom bola podľa neho aj debata v EP, ako zvýšiť prevenciu, kde pomôže koordinovaný postup, najmä čo sa týka pohybu ľudí a cestovania zo zón, ktoré so najviac zasiahnuté. Dodal, že zhoda vládne v tom, že treba zintenzívniť úsilie pre hľadanie lekárskych odpovedí na koronavírus, čiže účinné očkovanie. To si vyžaduje extra finančné zdroje aj preto, lebo Únia je závislá od výroby liekov z tretích krajín, najmä ázijských, a súčasná kríza ukázala, že EÚ musí byť sebestačná nielen v zásobách, ale aj vo výrobe liekov.Bilčík dodal, že EP upozornil aj na ekonomické dôsledky koronavírusu, lebo čínska ekonomika stojí, čo má dopad na všetkých. Stagnuje tiež kamiónová doprava v Európe, a to zasahuje aj slovenské vývozy. Zároveň však odmietol návrhy niektorých poslancov na zavretie schengenského priestoru, čo považuje zaale súhlasí s ostražitosťou a preventívnymi kontrolami na hraniciach.Poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) považuje opatrenia EP a euroinštitúcií za nezodpovedné v čase, keď pribúdajú nové prípady koronavírusu, a to aj v Belgicku, kde sa koná plenárne zasadnutie.Nicholsonová ocenila prístup slovenských úradov, keď už pri prvých prípadoch došlo k zatváraniu škôl a obmedzeniu verejných aktivít.uviedla a obvinila vedenie EP, že nezrušilo plenárku a umožnilo vyše 700 ľuďom zo všetkých krajín EÚ sa stretnúť v jednej miestnosti, aby diskutovali o právach žien a koronavíruse.opísala situáciu.upozornila poslankyňa a opakovane rozhodnutie vedenia EP povoliť plenárku, hoci skrátenú, označila ako hazard so zdravím.(spravodajca TASR Jaromír Novak)