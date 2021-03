Slovenskí europoslanci o uznesení EÚ ako zóne slobody pre LGBTI osoby

Martin Hojsík, archívne foto. Foto: TASR Jaroslav Novák

Brusel 11. marca (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok prijal nelegislatívne uznesenie, prostredníctvom ktorého vyhlásil celú Európsku úniu za zónu slobody pre LGBTIQ osoby. Zo 14 slovenských europoslancov hlasovalo 12, pričom ôsmi uznesenie podporili a štyria boli proti.Vladimír Bilčík (Spolu) z frakcie európskych ľudovcov (EPP) pre TASR uviedol, že je jedným zo spoluautorov rezolúcie týkajúcej sa ochrany a slobody ľudí z komunity LGBTIQ v celej Únii. Hoci ide o návrh liberálnej frakcie, na rezolúcii sa podieľali všetky relevantné politické skupiny v EP.uviedol Bilčík. Pripomenul, že princíp nediskriminácie nie je len súčasťou európskych smerníc, ale každodenného života. Aj preto je podľa neho dôležité venovať pozornosť tejto téme, najmä keď niektoré členské krajiny, v poslednom čase najvýraznejšie Poľsko, sa snažia potláčať prirodzené slobodné prostredie.Bilčík pripustil, že s niektorými pasážami rezolúcie sa nestotožňuje, ide však o kompromisný dokument.Martin Hojsík (PS) z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE), ktorá uznesenie presadila, prirovnal zóny bez LGBTI osôb v Poľsku k situácii, ako keby niekto v 21. storočí zakázal vstup do mesta ryšavým ženám pre podozrenie, že sú čarodejnice. "Práve preto sme zareagovali. Ide o toleranciu, o to, že fungovať v Európe, kde budeme vylučovať nejakú skupinu ľudí na základe rasy, sexuálnej orientácie či náboženského presvedčenia, je proti základným hodnotám, na ktorých stojí EÚ," vysvetlil.Podľa neho ide o snahu symbolicky poukázať na to, že je to naozaj problém a vyzval mestá po celej Európe, aby sa stali mestami tolerancie.uviedol Hojsík.