Bratislava 8. decembra (TASR) - Slovenskí europoslanci podporili požiadavky petície Klíma ťa potrebuje, ktorá sa prerokuje v parlamente. Národnú radu (NR) SR žiadajú, aby uznesením zaviazala vládu na vykonanie jednotlivých návrhov z petície. Adresovali tiež list predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina) a predsedom poslaneckých klubov. TASR o tom informoval Ľuboš Konečný z hnutia Progresívne Slovensko (PS).



"Klimatická kríza bude mať zásadné ekologické, ekonomické a politické dôsledky, ktoré sa dramatickým spôsobom dotknú aj Slovenska. My, politici a političky, máme povinnosť konať," uviedol europoslanec Martin Hojsík (PS), ktorý list inicioval.



Hojsík tvrdí, že podporujú vyhlásenie stavu klimatickej núdze, ktorý umožní posudzovať všetky návrhy zákonov, rozpočtov a strategických dokumentov z hľadiska ich vplyvu na klímu.



"Slovenský parlament a vláda musia prijať ambiciózny cieľ redukcie emisií do roku 2030, a to až na úrovni 65 percent. Stav klimatickej neutrality sa musíme pokúsiť dosiahnuť už do roku 2040 presne tak, ako nás vyzýva 120.000 signatárov petície Klíma ťa potrebuje," konštatuje Hojsík. Dodal, že v Európskom parlamente už stav klimatickej núdze vyhlásili.



List podporili europoslanci Michal Šimečka (PS), Vladimír Bilčík, Michal Wiezik (obaja Spolu), Peter Pollák (OĽANO), Monika Beňová (Smer-SD) a Ivan Štefanec (KDH).



Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odobril uznesenie o prerokovaní klimatickej petície v pléne. Z rokovacieho poriadku parlamentu vyplýva, že petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100.000 občanov, prerokuje parlament.



Iniciatíva Klíma ťa potrebuje spustila petíciu Za klímu, za budúcnosť koncom septembra. Žiada v nej poslancov parlamentu, aby vyhlásili klimatickú núdzu s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Slovenska už v roku 2040. Zároveň chce, aby vláda do konca roka 2021 pripravila záväzný plán a stratégiu, ako neutralitu dosiahnuť. Posledným bodom petície je žiadosť, aby vláda podporila najvyššie sprísnenie klimatických cieľov Európskej únie.