Slovenskí europoslanci podporili sprísnenie sankcií EÚ voči Rusku

Brusel/Štrasburg 7. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu vyzvali na ďalšie sankcie voči Rusku vrátane okamžitého úplného embarga na dovoz ruskej ropy, uhlia, jadrového paliva a zemného plynu. Túto výzvu podporili viacerí slovenskí europoslanci, informuje spravodajca TASR.Zákonodarcovia privítali návrh na piaty balík sankcií EÚ a súhlasia, aby Únia zaviedla aj ropné embargo a úplný zákaz používania systému SWIFT ruskými bankami.Martin Hojsík (PS) upozornil, že hrôzy, aké vidieť na Ukrajine, Európa nevidela od druhej svetovej vojny. Podľa jeho slov sa mu o to horšie počúvajú vyjadrenia extrémnej ľavice a pravice na hľadanie spoločnej reči s Ruskom. Prirovnal to k hľadaniu dohody Západu s Hitlerom v Mníchove.uviedol v pléne EP. Dodal, že je načase prestať tolerovať kultúru lží na sociálnych médiách a prizerať sa, ako najmä Facebook dáva veľký priestor zlu a lžiam, a to všetko len preto, aby niekto na tom zarobil.odkázal.Vladimír Bilčík (SPOLU) upozornil, že po vojnových zločinoch na Ukrajine musí EÚ urgentne riešiť ďalšie sankcie voči Kremľu.skonštatoval. Keďže Slovensko je závislé od ruského plynu, zasadzuje sa za spoločný európsky postup a pomoc pri znížení cien, tvorbe dostatočných zásob plynu a podpore alternatívnych zdrojov energií.Robert Hajšel (Smer-SD) uviedol, že treba urobiť všetko pre zastavenie vojny na Ukrajine, pričom EÚ musí potvrdiť svoju jednotu.zdôraznil. Vyslovil sa za zvýšenú pomoc EÚ členským štátom ako Slovensko, ktoré susedia s Ukrajinou, čelia prílevu utečencov a sú závislé od importu ruskej ropy a plynu.Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) tvrdí, že po genocíde v Buči by štáty EÚ mali jednotne vypnúťvysvetlila. Upozornila, že krajiny EÚ by namiesto chránenia vlastných obchodných záujmov mali pripravovať dotačné programy pre domácnosti aj firmy, aby bolo možné energetickú krízu zvládnuť spoločne.Michal Wiezik (PS) pripomenul, že guľky, ktorými sa strieľalo v Buči, boli kúpené z európskych peňazí.skonštatoval.Miriam Lexmann (KDH) zdôraznila, že okrem embarga na dovoz ruského uhlia, na čom sa dohodli štáty EÚ, je potrebné zaviesť embargo aj na ďalšie energetické komodity. Privítala zákaz vývozu polovodičov do Ruska, lebo tie sa využívajú aj vo vojenských technológiách, a zákaz pre ruské spoločnosti zúčastňovať sa na verejných tendroch v EÚ vníma ako posilnenie európskej kybernetickej bezpečnosti.Ivan Štefanec (KDH) vyhlásil, že zločinecká ruská agresia musí byť zastavená a pre mier v Európe je potrebné urobiť všetko, čo sa dá.uviedol.