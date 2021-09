Europoslanci podporujú sociálny rozmer klimatického balíka Fit for 55

Michal Wiezik, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Brusel/Štrasburg 17. septembra (TASR) - Klimatický balík návrhov EÚ na rok 2030 známy pod názvom "Fit for 55" bol predmetom rozpravy poslancov Európskeho parlamentu (EP) na tohotýždňovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu. Slovenskí europoslanci ocenili najmä snahy o jeho sociálnu dimenziu.Balík Fit for 55 z júla tohto roku ciele Európskej komisie (EK) znížiť v EÚ emisie CO2 do roku 2030 aspoň o 55 percent premenil na právne záväzky. Jedným z princípov novej legislatívy je, že zelená transformácia musí byť spravodlivá, lebo tzv. energetickou chudobou v súčasnosti trpí až 34 miliónov Európanov. K tejto spravodlivosti má dopomôcť Sociálno-klimatický fond.Michal Wiezik (SPOLU) z politickej skupiny ľudovcov upozornil na správu Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC), podľa ktorej hranicu 1,5-stupňového oteplenia svet prekoná skôr, ako sa čakalo. Správa naznačila, že za otepľovanie môžu aj emisie pochádzajúce zo zmeny využívania krajiny, napríklad z odlesňovania.uviedol Wiezik. Za škodlivý pritom považuje vplyv lesníckej a energetickej lobby, podporovanej zo strany viacerých členských štátov, na tvorbu európskej politiky.Matin Hojsík (PS) z liberálnej frakcie skonštatoval, že klimatická kríza sa mení na klimatickú katastrofu. Upozornil, že letné záplavy v Nemecku, ktoré sú dôsledkom klimatických zmien, spôsobili škody vo výške 30 miliárd eur a stáli množstvo ľudských životov.uviedol.Preto EÚ musí podľa jeho slov optimalizovať spotrebu, a investovať do lokálnej zelenej energie, čo pomôže riešiť nielen klimatickú krízu, ale aj energetickú a strategickú závislosť Únie od "východných diktátorov" a výkyvov cien fosílnych palív na svetových trhoch.povedal Hojsík.Robert Hajšel (Smer-SD) z tábora socialistov a demokratov priznal, že balík navrhnutý EK obsahuje viacero kontroverzných položiek, ktoré by chcel upraviť spôsobom, aby vyhovovali ekonomike a občanom Slovenska.uviedol. Tento nápad má podľa neho aj eurokomisia, ale vyčlenené financie považuje za nedostatočné. Ako europoslanec chce urobiť všetko preto, aby sa miera financovania zvýšila a aby cez tento fond mohli byť financované aj priame kompenzácie pre najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva.domnieva sa Hajšel. Ak chceme zvládnuť prechod na zelenšiu ekonomiku a energetiku čo najlepšie, treba podľa neho využiť všetky dostupné zdroje na európskej úrovni, či už to budú peniaze cez plán obnovy a odolnosti, štrukturálne fondy alebo modernizačný fond.(spravodajca TASR Jaromír Novak)