Slovenskí europoslanci podporili reformu cestnej dopravy v EÚ

Brusel 9. júla (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil novú legislatívu EÚ, ktorá má zlepšiť pracovné podmienky vodičov v medzinárodnej doprave, otázky kabotáže a ukončiť narúšanie hospodárskej súťaže v cestnej nákladnej doprave. Novú smernicu privítali aj slovenskí europoslanci.



Ivan Štefanec (KDH), šéf slovenskej delegácie v EP pri Európskej ľudovej strane (EPP) a šéf platformy SME Europe na podporu malých stredných podnikateľov pre TASR uviedol, že víta prijatie balíka opatrení pre lepšie podmienky vodičov nákladnej dopravy, na ktorom vyjednávači EP pracovali posledné tri roky. "Týka sa to hlavne odpočinku na dlhších cestách a maximálneho času stráveného mimo domova. Prispeje to nielen k väčšiemu komfortu vodičov, ale aj k bezpečnosti na európskych cestách," odkázal.



Upozornil, že do poslednej chvíle proti kompromisu boli Bulhari a Rumuni, pobaltské krajiny, a tiež Poliaci a Maďari, pre ktorých je aj vzhľadom na väčšiu zemepisnú vzdialenosť smernica menej výhodná. Dohoda vznikla po tom, ako Slováci a Česi našli prijateľný kompromis medzi východom a západom, pričom výsledok je podľa neho pre slovenských prepravcov povzbudivý a dobrý. "Je to kompromis medzi slobodou podnikania a sociálnou ochranou vodičov," skonštatoval.



Peter Pollák (OĽaNO) tiež z frakcie EPP uviedol, že ide o malé víťazstvo pre vodičov zo strednej a východnej Európy. "Tie podmienky sa zlepšia aj pre našich vodičov. Kamionisti chodili do zahraničia a nemali adekvátnu odmenu za svoju prácu, zarábali neporovnateľne menej za tú istú prácu ako vodiči zo západnej Európy," opísal situáciu. Je presvedčený, že tento dokument zrovnoprávni našich vodičov s tými zo západných krajín EÚ a že im dáva rovnaké sociálne istoty.



Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) z liberálnej skupiny Obnovme Európu (RE) rovnako ocenil, že v EP sa našlo dosť podpory pre túto smernicu, lebo nie všetky členské štáty ju podporovali.



"Tento kompromis je dobrý pre Slovensko," vyhlásil a vyjadril presvedčenie, že väčšina slovenských europoslancov zaň hlasovala. "V prvom rade stanovuje férové podmienky v rámci jednotného trhu a férovejšie podmienky pre zamestnancov," upozornil. Ocenil, že vodiči kamiónov budú mať väčšie istoty a mali by sa častejšie dostať domov k rodinám. Odstránenie niektorých národných rozdielov v tejto oblasti je podľa neho zároveň výzvou pre našich prepravcov, aby sa dokázali presadiť v konkurenčnom prostredí, lebo podmienky konkurencie by mali byť rovnaké pre všetkých.