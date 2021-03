Slovenskí europoslanci: Program EU4Health bude pre Slovensko prínosom

Brusel 10. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok schválili program EU4Health so sedemročným rozpočtom vo výške 5,1 miliárd eur. Program podporili aj slovenskí europoslanci, pričom upozornili, že pôvodný návrh Európskej komisie bol oveľa štedrejší.



Schválený program národným systémom zdravotnej starostlivosti v EÚ pomôže pripraviť sa na budúce zdravotné hrozby a pandémie.



Martin Hojsík (PS) pre TASR uviedol, že ide o nový program, ale dodal, že pôvodný návrh eurokomisie počítal s takmer dvojnásobnou sumou. "Členské štáty tú sumu skresali skoro na desatinu. Ale to nie je o peniazoch. Pandémia ukázala, že nám chýba spolupráca na európskej úrovni v oblasti zdravotníctva," vysvetlil. Doplnil, že cieľom nie je, aby bruselskí úradníci riadili slovenské nemocnice, ale to, že pred Európanmi sú veľké výzvy, možno ďalšie pandémie či následky znečisťovania životného prostredia.



"Je potrebný moderný medicínsky výskum, ktorý musíme robiť spoločne. Ako občania EÚ máme právo na istý štandard zdravotnej starostlivosti. Slováci nie sú menej ako Nemci - a Rumuni nemajú byť menej ako niekto zo Slovenska. Musia byť základné parametre na to, na čo máme mať spoločne v Európe nárok, aby sme si boli rovní," odkázal.







Robert Hajšel (nominant Smer-SD) upozornil, že pandémia odhalila nepripravenosť a neschopnosť EÚ reagovať na tento typ zdravotnej krízy. "Som preto rád, že sme hlasovaním dali zelenú vytvoreniu funkčnejšieho zdravotného programu, aj keď s nižším rozpočtom, ako by som si želal," uviedol. Podľa neho by správne využívanie programu malo umožniť krajinám EÚ vytvoriť potrebné zásoby liekov, vakcín, ale aj pomôcok a dostatok zdravotníkov a stať sa tak vo všetkom oveľa sebestačnejšími ako doteraz.



Miriam Lexmann (KDH) označila EU4Health za ambiciózny a potrebný program, ktorý vznikol aj na základe poučenia z pandémie. "Oceňujem, že zachováva autonómiu národných politík v oblasti zdravotníctva a vhodne ich dopĺňa na celoeurópskej úrovni. Vďaka 5,1 miliardám eur za šesť rokov zvýšime sebestačnosť a nezávislosť EÚ v zdravotníckej oblasti. Ide najmä o výrobu farmaceutických látok, surovín, liekov a ochranných prostriedkov v členských krajinách," povedala. Podľa nej peniaze EÚ pôjdu aj na modernizáciu systémov zdravotnej starostlivosti vrátane digitalizácie, tiež na zvýšené financovanie plánu boja proti rakovine, alkoholizmu či duševným chorobám, ale aj vyškolenie nového zdravotníckeho personálu. "Zvlášť vyzdvihujem znižovanie nerovností v oblasti poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo vidieckych a od nemocníc vzdialenejších častiach krajiny," uviedla poslankyňa.



Michal Šimečka (PS) priznal, že po vypuknutí koronakrízy mohla byť reakcia EÚ promptnejšia, zároveň však dodal, že mnohé z požiadaviek Únia splniť nemôže, lebo v zdravotníckej oblasti má obmedzené kompetencie. "Vďaka EU4Health bude mať Únia reálne nástroje na pomoc zdravotníctvu v členských krajinách, aj na podporu slovenského zdravotníctva," uviedol. Skonštatoval, že EÚ bude mať nielen zásoby zdravotníckych potrieb pre prípad ďalšej krízy, ale aj vlastné rezervy zdravotníckeho personálu a odborníkov, ktorých bude možné nasadiť všade, kde treba. Ocenil, že opäť sa potvrdilo, že hoci je 27-členná EÚ "menej obratná" ako iné veľmoci, z krízového vývoja sa dokáže poučiť.







Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) víta, že program doplní politiky členských štátov v zdravotnej oblasti najmä s dôrazom na cezhraničnú spoluprácu a digitálne riešenia. "Hlbšia spolupráca členských štátov môže byť pre naše zdravotníctvo pridanou hodnotou. Slovenský onkologický pacient dnes nemá k dispozícii až 65 percent inovatívnych liekov, ktoré sú vo vyspelých krajinách EÚ dostupné. Priepastné rozdiely vidíme, aj pokiaľ ide o diagnostiku, prevenciu či skríning," upozornila. Vyjadrila nádej, že EU4Health môže byť nástrojom, vďaka ktorému bude možné predísť tisíckam odvrátiteľných úmrtí ročne.







