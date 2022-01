Slovenskí europoslanci reagovali na rozšírenie právomocí pre EMA

Na archívnej snímke europoslankyňa Miriam Lexmann Foto: Európsky parlament

Bratislava/Štrasburg 24. januára (TASR) - Väčšie právomoci pre Európsku agentúru pre lieky (EMA), ktoré vo štvrtok 20. januára schválil Európsky parlament, zlepšia pripravenosť EÚ v prípade zdravotníckych kríz. Uviedla to slovenská europoslankyňa, ktorú citovalo tlačové stredisko Európskeho parlamentu (EP)." povedala.Europoslanci podľa Lexmann urobili štvrtkovým hlasovaním "".Lexmann dodala, že hlavnou úlohou EMA bude ešte lepšie monitorovať potenciálne nedostatky v dodávkach liekov a zdravotníckeho materiálu, podpora vývoja kvalitných a bezpečných medicínskych výrobkov v rámci Únie a efektívny manažment a pripravenosť na budúce výzvy v zdravotníckej oblasti.Európska komisia prvé kroky k budovaniu Európskej zdravotnej únie (EHU) podnikla v novembri 2021. Predložila vtedy súbor návrhov, ktorých cieľom je zabezpečiť väčšiu pripravenosť a lepšiu reakciu počas súčasnej a možných budúcich zdravotných kríz. Jedným z návrhov bolo aj posilnenie úlohy kľúčových agentúr EÚ.Mária Brozmanová zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli pre TASR TV uviedla, že cieľom EHU je lepšia a efektívnejšia reakcia na budúce hrozby. V rozhovore vyzdvihla potrebu dobudovania európskej únie zdravia, o ktorej sa diskutuje aj v rámci prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).Budúcnosť zdravotníctva v EÚ je jednou z tém konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), v rámci ktorej štyri občianske panely predložia svoje návrhy Európskemu parlamentu. Neskôr budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie. Tretí občiansky panel do svojich odporúčaní zahrnul aj rozšírenie právomocí Európskej agentúry pre lieky, či zriadenie úradu, ktorý by pre členské krajiny vyrokoval prijateľnejšie ceny za liečivá.Doterajšie skúsenosti poukazujú na to, že je nevyhnutné, aby Európska agentúra pre lieky (EMA) bola vybavená vhodným inštitucionálnym rámcom na riešenie mimoriadnych situácií a to bez improvizácií, s jasným mandátom a so zabezpečením právneho rámca. Uviedla to slovenská europoslankyňa, ktorej vyjadrenie sprostredkovalo tlačové stredisko Európskeho parlamentu (EP).EP vo štvrtok 20. januára schválil posilnenie právomoci EMA. To podľa Ďuriš Nicholsonovej umožní agentúre pracovať nezávislejšie. Takisto bude podľa jej slov EMA "" a zlepší kľúčové aspekty transparentnosti a zapojenia sa zainteresovaných strán.Europoslankyňa uviedla, že EMA vytvorí európsku platformu na monitorovanie nedostatku liekov, čím uľahčí zhromažďovanie informácií o nedostatku, ponuke a dopyte po liekoch a pomôckach a umožní lepšie monitorovanie tejto oblasti." povedala Ďuriš Nicholsonová." dodala europoslankyňa.Koronakríza zdôraznila potrebu rýchlejšej schopnosti reagovať a silnejšieho mandátu pre európske zdravotnícke agentúry, povedal slovenský europoslanec" povedal europoslanec, ktorého vyjadrenia sprostredkovalo tlačové stredisko Európskeho parlamentu (EP).Hojsík dodal, že členské krajiny EÚ vďaka spolupráci v prvých týždňoch pandémie dokázali zaobstarať nevyhnutné potreby a neskôr vyvinúť a nakúpiť vakcíny skôr, ako väčšina sveta.," povedal europoslanec.Frakcia Obnovme Európu (Renew Europe), ktorej členom je aj Hojsík, podľa jeho vyjadrení od začiatku volebného obdobia bojuje o väčšiu mieru spolupráce a vyrovnávanie rozdielov v oblasti zdravotníctva." povedal.Slovenský europoslanecprivítal väčšie právomoci pre Európsku agentúru pre lieky (EMA), ktoré Európsky parlament (EP) schválil 20. januára." povedal europoslanec, ktorého vyjadrenia sprostredkovalo tlačové stredisko EP.Celoeurópska koordinácia liekových agentúr podľa Bilčíka už teraz pomáha zachraňovať množstvo životov na Slovensku aj v Európe." povedal a dodal, že "".