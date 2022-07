Slovenskí europoslanci upozornili na vzťahy Ruska so stranami v EÚ

Na archívnej snímke z 19. júla 2019 europoslankyňa Monika Beňová. Foto: TASR - Martin Baumann

Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec

Brusel/Štrasburg 8. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) diskutovali v priebehu tohtotýždňového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu aj o vzťahoch ruskej vlády s európskymi populistickými stranami a so stranami krajnej pravice v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Informuje o tom spravodajca TASR.Na hrozbu vplyvu ruských dezinformácií na demokratické procesy v EÚ upozornili aj slovenskí europoslanci.Poslankyňa Miriam Lexmann (KDH) pripomenula, že Ruská federácia udržiava kontakty s mnohými krajne pravicovými či krajne ľavicovými stranami a organizáciami v Európe, ktoré boli už v minulosti financované Sovietskym zväzom a takisto infiltrované sovietskou tajnou službou KGB. Podľa jej slov to najmä v západnej Európe zahŕňalo mnohé ľavicové hnutia protestujúce proti NATO a kapitalizmu či podporujúce Palestínčanov proti Izraelu.Lexmann dodala, že Rusko naďalej využíva tieto hnutia ako súčasť svojej dezinformačnej kampane a za rozhodujúce považuje zamerať sa na prepojenie ruských oligarchov a organizovaného zločinu so západnou obchodnou sférou.vysvetlila. Spresnila, že na to, aby EÚ skutočne riešila ruský vplyv, musí vyčistiť svoje finančné centrá a zastaviť tokMonika Beňová (Smer-SD) upozornila, že mnoho odborníkov dlhodobo upozorňuje na to, že viaceré strany a predstavitelia krajnej pravice sa po roku 2014 začali okrem šírenia nenávisti voči národnostným, náboženským a sexuálnym menšinám orientovať aj na geopolitické otázky súvisiace s odporom k NATO a Európskej únii a na sympatizovanie s konaním Ruska a jeho prezidenta na východnej Ukrajine.opísala situáciu europoslankyňa.Ivan Štefanec (KDH) pripomenul, že Rusko sa na vojnu na Ukrajine dlhodobo pripravovalo a rovnako dlho sa snaží nabúrať jednotu Európskej únie, o čom svedčia aj vzťahy Moskvy s populistickými stranami a krajnou pravicou v Európe.uviedol.Ľudia v EÚ podľa neho nesmú nevidieť tieto prípady, lebo je zrejmé, komu o čo ide, komu ide o dobro, mier a bezpečnosť ľudí v Únii a kto tú jednotu nabúrava.zdôraznil. A dodal, že je o to dôležitejšie rozoznávať dezinformácie a to, kto je agresor a kto je obeť. Spresnil, že kým Ukrajinci bojujú o svoju vlasť a o Európu, my musíme zvládnuť náš boj s dezinformáciami pôvodom z Ruska.