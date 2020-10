Slovenskí europoslanci v pléne EP hovorili o prípade Jozefa Chovanca

Brusel/Štrasburg 20. októbra (TASR) - Do utorňajšej rozpravy o policajnej brutalite členských štátoch EÚ na pôde Európskeho parlamentu (EP) sa zapojilo aj päť slovenských europoslancov. Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka a Robert Hajšel pripomenuli prípad Jozefa Chovanca, ktorý zomrel koncom februára 2018 po zásahu belgickej polície.



Slovenskí europoslanci upozornili, že o tomto prípade by sa nehovorilo, keby zo strany belgickej polície nedošlo k neprimeranému zásahu, ktorý bol sprevádzaný aj neetickým správaním.



Vladimír Bilčík (Spolu-OD) uviedol, že sa treba postaviť zoči-voči všetkým tragickým prípadom policajnej brutality v Európe. Zdôraznil, že V EÚ musí platiť, že prípady policajnej brutality "sa nezatajujú a nezahmlievajú" a neriešia sa až po zásahu médií či diplomatov. "Policajti, ktorí hajlujú v službe, nikdy nemôžu byť skutočnými strážcami zákona v európskej demokracii," konštatoval. Videozábery z cely s Chovancom ukázali, že v belgických bezpečnostných zložkách zlyhala občianska aj policajná príprava. "Dnešná debata však nie je riešením ani záplatou na problémy, ktoré viedli k smrti človeka, ktorý mohol a mal žiť ďalej," povedal Bilčík a vyjadril nádej, že belgické úrady poskytnú rodine Jozefa Chovanca pravdu a spravodlivosť.



Bilčík pre TASR dodal, že utorňajšou rozpravou kauza J. Chovanca v EP nekončí. Za Európsku ľudovú stranu (EPP) je členom monitorovacej skupiny pre demokraciu, právny štát a základné práva a vo štvrtok ráno sa táto skupina stretne so zástupcami belgických justičných a bezpečnostných zložiek, aby podrobne prediskutovali Chovancov prípad. "Túto kauzu budeme sledovať ďalej a tlačiť na to, aby spravodlivosti bolo učinené zadosť."



Podľa Ivana Štefanca (KDH) musia byť policajné zložky inštitúciou, kde nájdu ľudia pomoc a podporu a nie orgánom, ktorého sa budú obávať. "Smrť Jozefa Chovanca ukázala, že polícia a vyšetrovacie orgány sa často snažia podrobnosti týchto prípadov zamiesť pod koberec. Takáto falošná solidarita nemá v právnom štáte miesto. Som rád, že sa na môj podnet podarilo dosiahnuť, aby boli vypočutí aj slovenskí svedkovia udalosti a do prípadu sa tak vnieslo viac svetla," uviedol Štefanec počas rozpravy.



Poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) spomenula aj mená ďalších Slovákov, ktorí doplatili na svojvôľu polície a upozornila, že až 63 percent obetí fyzických a rasistických útokov policajtov nenájde nikdy odvahu ozvať sa. Vyslovila sa za zavedenie nezávislej policajnej inšpekcie a zber údajov o útokoch polície. "Polícia musí mať funkčné postupy pre vyšetrovanie vlastných prehreškov. Verím, že aj náš dnešný apel pomôže v budúcnosti zmeniť policajné postupy a ochráni životy a zdravie občanov," uviedla.



Liberálny poslanec Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) povedal, že zbytočná a nešťastná smrť J. Chovanca nesmie byť zametená pod koberec. Pripomenul, že podporil vypočutie šéfky Europolu Catherine De Bolleovej, ktorá v roku 2018 bola na čele belgickej polície. "Vyšetrenie všetkých okolností prípadu je európskym záujmom, lebo policajná brutalita a extrémizmus sú výzvou pre všetky členské štáty," uviedol Šimečka.



Poslanec Robert Hajšel (Smer-SD) uviedol, že frakcia socialistov a demokratov (S&D) presadzovala rezolúciu EP k prípadu Chovanca, čo neprešlo, rozprava v pléne však áno a tá by mala zvýšiť povedomie o tom, že všetky členské štáty EÚ musia podniknúť kroky v boji proti prejavom násilia, rasizmu a extrémizmu v policajných zložkách. "Takéto prejavy nemajú miesto v našej spoločnosti a už vôbec nie v štátnych zložkách zodpovedných za presadzovanie právneho štátu." Podľa neho je nepochopiteľné, že ozajstné vyšetrovanie a spolupráca so slovenskými orgánmi sa začali až po augustovom zverejnení šokujúceho videa, dva a pol roka po tragickej udalosti. Dodal, že belgické orgány musia celú kauzu riadne vyšetriť a vinníkov potrestať.



spravodajca TASR Jaromír Novak