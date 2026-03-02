< sekcia Slovensko
Slovenskí europoslanci varujú pred eskaláciou na Blízkom východe
Podľa Hojsíka hrozí eskalácia v regióne, keďže režim v Teheráne „nemá čo stratiť“.
Autor TASR
Bratislava/Brusel 2. marca (TASR) - Viacerí slovenskí europoslanci v súvislosti s napätím na Blízkom východe varujú pred porušovaním medzinárodného práva a upozorňujú na riziko ďalšej destabilizácie regiónu. Zároveň sa rozchádzajú v hodnotení príčin aktuálneho vývoja. Vyplýva to z ich pondelkových vyjadrení pre TASR.
Podpredseda Európskeho parlamentu (EP) Martin Hojsík (RE/PS) uviedol, že iránsky režim „má na rukách veľmi veľa krvi“, no opatrenia proti nemu sa podľa neho nemajú prijímať v rozpore s medzinárodným právom. Zároveň naznačil, že víkendové americko-izraelské útoky môžu súvisieť aj s vnútropolitickou situáciou lídrov oboch krajín. „Americký prezident Donald Trump musí prekrývať svoj pedofilný škandál so (zosnulým sexuálnym delikventom Jeffreym) Epsteinom, izraelský premiér Netanjahu zase prebiehajúci súdny proces v súvislosti s korupciou,“ poznamenal.
Podľa Hojsíka hrozí eskalácia v regióne, keďže režim v Teheráne „nemá čo stratiť“. Dodal však, že nejde o situáciu porovnateľnú s ruskou agresiou proti Ukrajine, keďže cieľom nie je obsadenie krajiny. Vývoj môže mať podľa neho viacero scenárov – od rýchleho pádu režimu až po širšiu regionálnu eskaláciu.
Kvestorka EP Miriam Lexmann (EPP/KDH) zdôraznila, že dlhodobo upozorňuje na hrozbu, ktorú predstavuje iránsky režim. Pripomenula napríklad potláčanie protestov v Iráne a vyzvala slovenskú vládu, aby sa jasne postavila na stranu ochrany mieru a ľudských práv. Irán podľa nej predstavuje bezpečnostné aj ekonomické riziko pre Európu, podporuje terorizmus a je spojencom Ruska vo vojne na Ukrajine.
„Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu niekoľkokrát varovala pred existujúcimi zásobami vysoko obohateného uránu v Iráne a vyzvala predstaviteľov krajiny na spoluprácu a poskytnutie konkrétnych informácií, k čomu nikdy nedošlo,“ pripomenula Lexmann s tým, že požiadavky Irán odignoroval napriek opätovným výzvam počas rokovaní s USA. Európska únia by sa podľa nej mala v reakcii sústrediť na budovanie vlastných obranných kapacít a zvyšovanie svojho geopolitického výtlaku.
Europoslanec Milan Uhrík (ESN/Republika) označil americko-izraelský útok na Irán za dôkaz rozkladu medzinárodného poriadku. „Iste, iránsky tvrdo teokratický islamský režim sa obhajovať nedá, ale rovnako tak je neobhájiteľné aj svojvoľné strieľanie rakiet a zabíjanie lídrov cudzích štátov,“ podotkol. Vývoj situácie je podľa neho ťažko predvídateľný a môže viesť buď k pádu režimu, alebo k rozsiahlej destabilizácii regiónu.
„V každom prípade považujem za cynické, že kým Američania predstierali záujem o diplomatické rokovania s Iránom, tak medzičasom pripravovali armádu na vojenský útok,“ dodal.
Slovenský europoslanec Branislav Ondruš (nezaradený/Hlas-SD) hovorí o ďalšom porušení základov medzinárodného práva. „USA a Izrael sa správajú ako medzinárodní teroristi a podporili právo ktorejkoľvek krajiny sveta na ‚preventívny úder’ podľa vlastného uváženia, čím definitívne uznali právo Ruska na ktorýkoľvek z doterajších útokov proti Ukrajine,“ vyhlásil.
S odkazom na vyhlásenia ománskych predstaviteľov poznamenal, že víkendový útok nesúvisel so snahou zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň. „Klamstvami o zbraniach hromadného ničenia si USA vydláždili cestu k ovládnutiu irackých ropných polí... nepochybujem, že opäť mu ide o iránske energetické suroviny a zvýšenie ziskov zbrojárskych korporácií. Netanjahu je zasa ochotný zabiť tisícky nevinných civilných obetí, len aby sa vyhol spravodlivému odsúdeniu za korupciu. O nič iné v tejto súvislosti nejde,“ doplnil. Očakáva destabilizáciu podobnú situáciám po násilných zvrhnutiach režimov v minulosti na Blízkom východe.
