Slovenskí europoslanci vítajú dohodu s Britániou, hoci majú výhrady

Brusel 28. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili v utorok dohodu o budúcich vzťahoch Európskej únie so Spojeným kráľovstvom. Pobrexitovú dohodu privítali aj slovenskí europoslanci, aj keď s niektorými výhradami.



Vladimír Bilčík (Spolu-OD) pripomenul, že dohoda o partnerstve môže platiť len po súhlase EP. "Michel Barnier a celý vyjednávaci tím urobili maximum pre to, aby sme mali dobrú dohodu, aby sme vytvorili priestor pre čo najlepšie, najpriateľskejšie a najpraktickejšie vzťahy medzi EÚ a Britániou," uviedol. Dohoda je dôležitá aj pre desaťtisíce občanov SR, ktorí žijú a pracujú v Británii. "Týka sa aj obchodu a dôležité v tomto kontexte je predísť ďalšiemu zvyšovaniu napätia na írskom ostrove. Vidieť nárast vášní v Severnom Írsku a Veľkopiatková dohoda je spochybňovaná," upozornil. Podľa neho súhlas EP dáva Európanom väčší priestor pre diskusie o záväzkoch, ktoré vyplývajú z dohody o brexite.



Michal Šimečka (PS) uviedol, že každý v Európe si želá, aby obchod medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom prekvital aj napriek bariéram, ktoré postavil tvrdý brexit presadzovaný vládou Borisa Johnsona. "Na to by však Londýn musel dodržiavať samotnú dohodu o odchode, v rámci ktorej sa zaviazal ponechať hranicu Írska a Severného Írska plne priechodnú pre ľudí aj tovar. Johnsonova vláda však na hranici zaviedla kontroly a prispela tak k napätiu na ostrove, ktorý opäť sužujú násilné nepokoje. Mier a stabilita sú dôležitejšie ako obchod a ak britská vláda nezmení kurz, bude čeliť následkom porušovania medzinárodného práva," povedal Šimečka.



Podľa Ivana Štefanca (KDH) obchodná dohoda je kľúčová pre budúce vzťahy a bude z nej mať prospech aj Slovensko. "Je dobrou správou, že je v nej obsiahnutý aj protokol o Severnom Írsku, kde v posledných dňoch vypukli nepokoje. Verím, že sa, aj vďaka dohode, situácia upokojí a budeme mať priestor pre nastolenie normálnych a funkčných obchodných stykov," uviedol.



Miriam Lexmann (KDH) uviedla, že Slovensko patrí medzi členské štáty EÚ s najvyšším podielom exportu do Británie v pomere k HDP. "Až na spoločné využívanie programu Erasmus+ všetko nasvedčuje tomu, že sme našli kompromis a férové nastavenie, čo je dôležité najmä pre našich občanov, ktorí tam obchodujú alebo pracujú."



Monika Beňová (Smer-SD) konštatovala, že problémom pobrexitovej dohody je to, že Londýn v nej obsiahnuté pravidlá už od začiatku porušuje. "Britská vláda preukázateľne nie je ochotná držať sa dohodnutých kompromisov. Preto bolo správne podniknúť v tejto súvislosti aj právne kroky," uviedla s odkazom na právne konanie Európskej komisie. Brexit prispel aj k vypuknutiu násilných stretov v Severnom Írsku, čo je smutná vizitka zástancov brexitu na čele s britským premiérom. "Zastavenie násilia je nepochybne aj v záujme Únie a jej členských štátov," dodala.



Robert Hajšel (Smer-SD) nepovažuje túto dohodu za ideálnu, lebo v nej chýbajú dôležité oblasti spolupráce. "Zabezpečuje však aspoň štandardnú úroveň sociálnych a environmentálnych práv. Ihneď po jej ratifikácii musíme vzhľadom na porušenie doterajšej dohody o brexite a protokole o Severnom Írsku zo strany Londýna dbať na jej férové uplatňovanie oboma stranami," povedal Hajšel, podľa ktorého táto úloha pripadne slovenskému eurokomisárovi Marošovi Šefčovičovi.



Eurgen Jurzyca (SaS) považuje ratifikáciu obchodnej dohody za skvelú správu pre obe strany. "Predišli sme tým brexitu bez dohody, teda ďalším hospodárskym škodám a máme rámec na ďalšiu obchodnú a hospodársku spoluprácu do budúcnosti," vysvetlil. Upozornil však, že objem vzájomného obchodu sa od začiatku tohto roka prepadol o desiatky percent a nevrátil sa na pôvodnú úroveň. "Aj preto by sme sa mali čo najefektívnejšie vyrovnať s novou byrokraciou, aby obchod fungoval bez zbytočných bariér. EÚ by mohla preukázať väčšiu flexibilitu v oblasti práv na cezhraničné činnosti v prípade finančných služieb pre UK," konštatoval Jurzyca.