< sekcia Slovensko
Slovenskí europoslanci vítajú snahy znížiť plytvanie potravinami
Privítal tiež zavedenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre textilný odpad.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 11. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok (9. 9.) v Štrasburgu definitívne schválili nové opatrenia na predchádzanie a znižovanie plytvania potravinami a textilom v celej EÚ. Spravodajca TASR z Bruselu k tejto téme oslovil slovenských europoslancov z viacerých politických strán a frakcií EP, odpovede zaslali len niektorí.
Michal Wiezik (RE/PS) z Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín ENVI pripomenul, že EP týmto krokom dosiahol významný krok v boji proti plytvaniu potravinami a redukcii textilného odpadu. Ocenil, že nová legislatíva zavádza záväzné ciele do roku 2030 pre všetky členské štáty, a to na úrovni 10 % v potravinárskej výrobe a 30 % na obyvateľa, v maloobchode, reštauráciách a domácnostiach.
Tvrdí, že hoci členovia výboru ENVI pôvodne navrhovali ambicióznejšie ciele, princíp zostal nezmenený - zaistiť, aby členské štáty darovali bezpečné nepredané potraviny, namiesto ich vyhadzovania tak ako doteraz. „Vzhľadom na to, že každý rok sa v EÚ vyprodukuje takmer 60 miliónov ton potravinového odpadu, považujem tento cieľ za zmysluplný a potrebný,“ povedal.
Privítal tiež zavedenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre textilný odpad. Tí odteraz budú hradiť zber, triedenie a recykláciu svojich výrobkov vrátane odevov, obuvi, posteľnej a kuchynskej bielizne.
„Ide o historický posun, kde sa zodpovednosť za celý životný cyklus výroku presúva na výrobcov a umožňuje tak znížiť odpad pri zachovaní funkčného obehového hospodárstva,“ skonštatoval. Dodal, že táto povinnosť sa bude vzťahovať na všetkých výrobcov vrátane tých, čo využívajú elektronický obchod a bez ohľadu na to, či sídlo majú v EÚ alebo mimo hraníc Únie.
Podpredseda EP Martin Hojsík (RE/PS), rovnako z výboru ENVI, upozornil, že každoročne v Európe spotrebitelia vyhodia milióny ton potravín a textilu, čo považuje za environmentálny aj morálny problém.
„Preto vítam, že europarlament prijíma záväzné ciele na znižovanie potravinového odpadu a zavádza zodpovednosť výrobcov pri zbere a recyklácii textilu. Menej plytvania znamená nižšie náklady pre domácnosti, šetrenie prírody a menej odpadu na skládkach. Toto je dôležitý krok k udržateľnejšej budúcnosti,“ opísal situáciu.
Michal Wiezik (RE/PS) z Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín ENVI pripomenul, že EP týmto krokom dosiahol významný krok v boji proti plytvaniu potravinami a redukcii textilného odpadu. Ocenil, že nová legislatíva zavádza záväzné ciele do roku 2030 pre všetky členské štáty, a to na úrovni 10 % v potravinárskej výrobe a 30 % na obyvateľa, v maloobchode, reštauráciách a domácnostiach.
Tvrdí, že hoci členovia výboru ENVI pôvodne navrhovali ambicióznejšie ciele, princíp zostal nezmenený - zaistiť, aby členské štáty darovali bezpečné nepredané potraviny, namiesto ich vyhadzovania tak ako doteraz. „Vzhľadom na to, že každý rok sa v EÚ vyprodukuje takmer 60 miliónov ton potravinového odpadu, považujem tento cieľ za zmysluplný a potrebný,“ povedal.
Privítal tiež zavedenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre textilný odpad. Tí odteraz budú hradiť zber, triedenie a recykláciu svojich výrobkov vrátane odevov, obuvi, posteľnej a kuchynskej bielizne.
„Ide o historický posun, kde sa zodpovednosť za celý životný cyklus výroku presúva na výrobcov a umožňuje tak znížiť odpad pri zachovaní funkčného obehového hospodárstva,“ skonštatoval. Dodal, že táto povinnosť sa bude vzťahovať na všetkých výrobcov vrátane tých, čo využívajú elektronický obchod a bez ohľadu na to, či sídlo majú v EÚ alebo mimo hraníc Únie.
Podpredseda EP Martin Hojsík (RE/PS), rovnako z výboru ENVI, upozornil, že každoročne v Európe spotrebitelia vyhodia milióny ton potravín a textilu, čo považuje za environmentálny aj morálny problém.
„Preto vítam, že europarlament prijíma záväzné ciele na znižovanie potravinového odpadu a zavádza zodpovednosť výrobcov pri zbere a recyklácii textilu. Menej plytvania znamená nižšie náklady pre domácnosti, šetrenie prírody a menej odpadu na skládkach. Toto je dôležitý krok k udržateľnejšej budúcnosti,“ opísal situáciu.