Slovenskí europoslanci žiadajú o pomoc pre východ po zemetrasení

Brusel 12. októbra (TASR) - Jedenásť zo 14 slovenských europoslancov, zo štyroch politických frakcií Európskeho parlamentu (EP), sa podpísalo pod list zaslaný predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej. Žiadajú v ňom EK o finančnú pomoc pre východné Slovensko zasiahnuté zemetrasením, informuje bruselský spravodajca TASR.



V liste sa uvádza, že pondelkové zemetrasenie, ktoré zasiahlo východné Slovensko spôsobilo značné materiálne škody, ktoré sa v tejto chvíli ešte len vyčísľujú.



Výzvu inicioval europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane (EPP) v europarlamente Ivan Štefanec.



"Slovensko zasiahlo najhoršie zemetrasenie za posledných 93 rokov. Ľuďom na východe krajiny chceme pomôcť zmierniť ich materiálne škody a sme pripravení na akúkoľvek pomoc a koordináciu Európskej únie so slovenskými orgánmi. Navrhujeme aktiváciu Fondu solidarity, podobne ako tomu bolo pri požiaroch v Grécku, prípadne relokáciu iných európskych zdrojov," uviedol Štefanec.



Europoslanci sú pripravení poskytnúť súčinnosť pri akejkoľvek pomoci a koordinácii so slovenskými orgánmi.



Ak by eurokomisia vyšla v ústrety tejto požiadavke, akúkoľvek schválenú pomoc bude musieť odobriť aj Európsky parlament.



Pod list sa podpísalo ešte ďalších desať slovenských europoslancov: Vladimír Bilčík, Miriam Lexmann a Peter Pollák za frakciu európskych ľudovcov, Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Hojsík, Michal Šimečka a Michal Wiezik za liberálnu frakciu Obnovme Európu, Monika Beňová a Katarína Roth Neveďalová za skupinu sociálnych demokratov a tiež Eugen Jurzyca z frakcie európskych konzervatívcov a reformistov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)